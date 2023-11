Residenze universitarie, alla Puglia 50 milioni di euro

La Puglia si è aggiudicata 50 milioni di euro di risorse ministeriali per la realizzazione di nuove residenze universitarie. «Un altro grande risultato del progetto Puglia Regione Universitaria», ha commentato l'assessore all'Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo.

Il cofinanziamento

Sono stati pubblicati ieri gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice dei progetti candidati al V bando del ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione della legge 338/2000 che prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Otto i progetti ammessi

Sono otto i progetti pugliesi ammessi al finanziamento: cinque candidati dall'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio - Adisu Puglia, uno presentato dalla Lum, uno dall'Università di Foggia e uno dall'Università del Salento. Dei cinque progetti di Regione Puglia finanziati, tre riguardano i progetti vincitori dei concorsi di progettazione lanciati negli scorsi mesi dall'Assessorato regionale all'Istruzione, in collaborazione con le agenzie regionali Adisu e Asset, per riqualificare l'ex caserma Cimarrusti di Lecce, Palazzo Frisini a Taranto e l'ex Cassa Artigiani a Brindisi. Le altre due candidature finanziate riguardano, invece, interventi di efficientamento energetico su due case dello studente esistenti, ovvero la residenza Mennea di Bari e la residenza E. De Giorgi di Lecce.

Ad essere ammessi al finanziamento sono stati, inoltre, il progetto proposto dall'Università degli Studi di Foggia nell'ex Conventino con la creazione di 64 posti letto, il progetto della Lum per una nuova residenza a Casamassima di 242 posti letto e quello dell'Università del Salento con 89 alloggi nel complesso Istituto Terziari Cappuccini di Lecce. «Si tratta di un riconoscimento importante - aggiunge Leo - frutto di un lavoro straordinario che abbiamo cominciato tempo fa, lanciando il progetto Puglia Regione Universitaria».