Università, entro tre anni arriveranno 1500 nuovi alloggi. L'assessore Leo: «Puglia modello a cui guardare»

Entro il 2026 gli alloggi per gli studenti universitari aumenteranno di 1500 unità. È emerso oggi durante la conferenza regionale di programmazione sul diritto allo studio universitario 2023-2025. L'iniziativa, organizzata dall'assessorato regionale all'Istruzione con Adisu Puglia, è finalizzata alla costruzione partecipata del prossimo programma triennale.

Cosa ha detto l'assessore regionale all'Istruzione

«Oggi cogliamo l'occasione di programmare il futuro, partendo dal racconto di quello che si è fatto in Puglia negli ultimi anni nell'ambito del diritto allo studio», ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo. «Un percorso straordinario - ha aggiunto - con risultati importanti, tra cui il primo merito è proprio quello di aver messo al centro della politica regionale gli studenti e le studentesse pugliesi». L'assessore ha ribadito come la Puglia non è solo turismo, ma anche un'offerta formativa di qualità, un sistema di formazione di eccellenza e un welfare studentesco avanzato. «Siamo diventati un modello a cui guardare - ha sottolineato Leo - penso al risultato della copertura del 100% delle borse di studio per tutti gli aventi diritto».

I numeri

Per coprire le 22mila borse di studio previste per l'anno accademico in corso la spesa ammonta a 78,3 milioni di euro.

In Puglia invece il numero degli alloggi universitari disponibili è in totale di 1913. L'Adisu Puglia ha erogato 571 190 pasti.