Michele Emiliano oggi in Commissione antimafia: tutti i nodi sul tavolo

È il giorno di Michele Emiliano in Commissione antimafia. Il governatore regionale sarà audito in mattinata a Roma. Sul tavolo il caso Bari e il presunto avviso del presidente di Regione ad Alfonso Pisicchio (ex assessore) prima dell'arresto, chiedendogli le dimissioni da presidente dell'Arti. Non è noto se verrà chiesto che gli atti siano secretati, come è accaduto per l'audizione nella stessa commissione parlamentare di Roberto Rossi, procuratore di Bari.

La polemica sulla data

La nuova convocazione era arrivata dopo lo scontro tra la stessa Commissione e il governatore sulla data.

La Commissione aveva inizialmente proposto un ventaglio di cinque date, ma di fronte a una comunicazione nella quale il governatore evidenziava la necessità di affrontare l'audizione «in tempi e modi significativamente distinti dalla mozione di sfiducia» in consiglio regionale a partire dal 7 maggio, aveva poi convocato ufficialmente Emiliano per il 2 maggio scorso. Convocazione rispetto alla quale Emiliano aveva espresso la sua «indisponibilità» per motivi legati alla discussione della mozione di sfiducia in consiglio regionale della Puglia e come causa di «legittimo impedimento alle ore 10.00 la convocazione della Conferenza delle Regioni e alle successive ore 12.30 dalla Conferenza Unificata convocata dal ministro Calderoli». «In ogni caso - aveva precisato Emiliano - essendo mio intendimento essere audito in Commissione, comunico che sono disponibile in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel consiglio regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra».