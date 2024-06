Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, manca pochissimo: la Puglia ospiterà il G7 a guida italiana. Tanti i temi strategici sul piatto: Intelligenza artificiale, migrazioni, equilibri internazionali e scenari di pace, ora è previsto anche l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Giornate storiche, per il Paese e per questa regione. Sarà anche l'occasione per far tornare l'Italia e l'intero Sud centrali negli equilibri euromediterranei?

«Assolutamente sì: mi occupo di infrastrutture e trasporti, e mi piace ricordare che i tanti investimenti per ammodernare l’Italia, a partire dal Mezzogiorno, vanno proprio in questa direzione. Abbiamo 4mila cantieri aperti da Sud a Nord, tra strade e ferrovie, e progetti ambiziosi attesi da decenni come il Ponte sullo Stretto. Vogliamo essere sempre più protagonisti».



Tornando però ai delicati equilibri internazionali: la partita delle Europee è cruciale, non solo per misurare i rapporti di forza tra partiti, ma innanzitutto per disegnare il futuro dell'Ue. La vostra posizione è tendenzialmente “euroscettica”, o perlomeno non “euroentusiasta”: dell'Ue non si può però proprio fare a meno e le sfide sono tante, quali sarebbero i correttivi da apportare? E qual è l'assetto di maggioranza che dovrebbe governare l'Europa? Tajani continua a porre veti a Le Pen.

«Vogliamo cambiare l’Europa, rendendola più efficace ma impegnata su meno dossier. Mi spiego: anziché occuparsi dei tappi di plastica, dovrebbe pensare ad arginare l’immigrazione clandestina. E dovrebbe evitare forzature ideologiche, come lo stop alla produzione di veicoli benzina e diesel dal 2035: un regalo alla Cina a danno di famiglie e imprese italiane. Al centrodestra dico: uniamoci come da insegnamento di Silvio Berlusconi. Solo se compatti possiamo evitare che la sinistra e gli eco-estremisti tornino al potere, con conseguenze devastanti per l’Italia. Non voglio credere che a destra si possa preferire il “bombarolo” Macron alla ragionevole Le Pen. E voglio ribadire una cosa: il voto alla Lega è un voto per la pace. In troppi, e penso anche a Macron e Scholz, parlano di bombe: una posizione irresponsabile e che rischia di portarci alla terza guerra mondiale».



Che performance si aspetta dalla Lega al Sud? Qui, e non solo qui, lei ha puntato tutto su un nome fuori dai classici canoni politici come Roberto Vannacci, senza candidarsi in prima persona a differenza di altri leader. Il generale sta conducendo una campagna “sopra le righe”: più di quanto pure lei immaginava? Ora anche il riferimento alla fascista “X mas” per indicare la “x” sulla scheda...

«La Lega sarà la bella sorpresa di queste Europee e Vannacci prenderà tantissimi voti in tutta Italia, cosi come altri candidati di valore come Roberto Marti. Le polemiche che travolgono il generale sono faziose e pretestuose, ha chiarito di essere un estimatore delle imprese della Marina Italiana. Il fascismo nulla c’entra».



Le Europee ridefiniranno gli equilibri di maggioranza? La lunga marcia di avvicinamento al voto è stata caratterizzata da distinguo dei partiti per marcare la propria identità e offerta politica. Le ripetute tensioni latenti lo dimostrano. Lasceranno il segno sul centrodestra? E si aspetta un rimpasto?

«Nessun rimpasto, nessuna ripercussione sul governo. Mi aspetto un ottimo risultato di tutte le forze di maggioranza. I problemi sono e saranno a sinistra».



A settembre, in Fiera del Levante, lei ha ribadito la strategicità del Sud e ricordato che per la Puglia ci sono 11,2 miliardi di opere infrastrutturali: a che punto siamo con spesa e progetti?

«Stanno procedendo i lavori della Napoli-Bari come quelli del nodo ferroviario di Bari, e l’impegno per finire entro il 2026 è massimo. Sul fronte strade, sono partiti i lavori di messa in sicurezza di diversi tratti della Adriatica e della statale 100, e stanno per partire quelli della Garganica, della tangenziale di Foggia, della Maglie-Leuca. Una mole ingente di risorse per realizzare opere attese da tantissimo tempo».



Procedono i lavori per l'Alta velocità Bari-Napoli, sono state investite risorse per velocizzare la dorsale adriatica, ma l'ipotesi dell'Av fino al Salento resta sempre chiusa nel cassetto: fattibile? E poi: i lavori sulla Battipaglia-Potenza isoleranno Taranto, senza Frecciarossa per 90 giorni, a quali soluzioni pensate?

«Non mi piace dire “no” a qualunque investimento a prescindere, è proprio contrario all’approccio che ho voluto imprimere al Ministero che mi onoro di guidare da quasi venti mesi. Se ci sono le condizioni economiche e trasportistiche per fare l’Av fino al Salento lo stabiliranno i tecnici. Una volta completato, il potenziamento della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto produrrà benefici per tutti gli utenti e sono certo che Trenitalia troverà delle soluzioni alternative per Taranto così da risolvere il temporaneo isolamento».



Citava il capitolo strade: per la statale 275 sono stati finalmente aggiudicati i lavori del primo lotto, ora bisogna trovare le risorse per il secondo. Per la statale 100 tra Taranto e il Barese, ha detto che sta ipotizzando soluzioni con Anas: in quale direzione?

«Si tratta di due dossier che seguo con la massima attenzione fin dall’inizio del mio mandato. L’imminente avvio dei lavori sulla Maglie-Leuca è un risultato storico di cui vado fiero, e siamo pronti a finanziare il secondo lotto non appena le attività progettuali e autorizzative si saranno completate. Sulla statale 100, sono partiti i lavori di manutenzione in diversi tratti molto pericolosi per migliorare le condizioni di sicurezza, e ho impresso uno sprint all’iter autorizzativo della tratta Gioia del Colle-San Basilio così da poter finanziare gli interventi nell’aggiornamento 2025 del contratto di programma con Anas e far partire subito i lavori. Quanto al tratto San Basilio-Massafra, Anas sta sviluppando il progetto in condivisione con i territori».



Ministro, si vota anche per le Comunali, Bari e Lecce le due sfide più rilevanti. Il centrodestra è riuscito a compattarsi, ma basterà per spezzare il monopolio del centrosinistra?

«Mi auguro di sì, anche perché Romito è un ottimo candidato e Bari non merita gli scandali e le inefficienze degli ultimi anni».

