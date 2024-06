Se la democrazia vacilla sferzata dai venti di guerra, un’Europa senza una forma definita non ha la giusta avvedutezza che servirebbe in questo momento storico inquietante. E mentre una crisi molto pericolosa divampa negli Stati Uniti, il G7 in arrivo in Puglia sembra un vertice da guardare più con circospezione che con buone speranze. Insomma, si può solo auspicare che le aspettative di questa contemporaneità arroventata non siano come quelle cose che sulla carta non promettono niente di buono, e poi mantengono le promesse. Tutto qui.

Non ci sono orizzonti luminosi in questo momento per Massimo Cacciari, filosofo, saggista e politico, che, con la sua lucidità spiazzante, analizza la stagione internazionale che stiamo vivendo. Nei prossimi giorni Cacciari tornerà in Salento per ricordare il suo amico filosofo, Mario Signore. Ogni anno in giugno è ospite di seminari dedicati al professore dell’Università del Salento, ordinario di Filosofia, scomparso nel 2015 (i dettagli sono nel box). Cacciari arriverà in Puglia i prossimi 5 e 6 giugno per la cura di questa memoria.

Veniamo ai temi dei suoi interventi Cacciari, partendo dal primo: “La crisi della democrazia”, è un discorso aperto a lei caro.

«Sì, ma ora siamo in un momento di particolare rischio per la democrazia vista la situazione internazionale. Perché, quando c’è la guerra, alcuni diritti fondamentali e alcuni spazi di libertà che sembrano usuali e normali in periodi di pace, fisiologicamente, vengono meno. È così, ed è sempre stato così nella storia. I pericoli per la democrazia quindi oggi sono infinitamente più gravi che nel recente passato, perché siamo entrati in uno stato di guerra dal quale purtroppo sembra che nessuno voglia uscire».

E l’Europa? Nel secondo seminario parlerà del futuro dell’Europa, e spesso lei ultimamente ha detto che, rispetto ai problemi delle guerre, l’Europa sembra una "sonnambula".

«Lo è, nel senso che l’Europa in questa situazione non ha fatto nulla e non ha assolutamente avuto una voce autonoma rispetto a queste tragedie. Non è riuscita né a prevenirle, cosa che si poteva benissimo fare perché erano tutte prevedibili, tantomeno è riuscita ad arrestarle, cioè a risolverne le cause, ad intervenire.

È un’Europa quindi del tutto senza voce, priva di ogni autonomia in politica estera, internazionale e geopolitica, è succube totalmente per il momento degli Stati Uniti d’America che però ora non se la passano neanche bene».

Si riferisce al caso Trump?

«La grande democrazia americana è già in uno stato di enorme sofferenza, e ora poi in particolare dopo quello che è accaduto con Trump è in una situazione di gravità immensa. In altre epoche saremmo già sull’orlo di una guerra civile. Altro che Tangentopoli che anche per noi è stato un terremoto, una sciagura nel senso che da allora non si è mai più ripresa alcuna vera élite politica, né un’azione politica in Italia. Viviamo quindi davvero in un’epoca che se non è già tragica, è alle soglie di immani tragedie. Ma pare che nessuno se ne accorga, e quindi procediamo così».

Tra qualche giorno in Puglia si svolgerà il G7. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo vertice?

«Niente, proprio niente. Anzi speriamo che non emergano prospettive alla Stoltenberg altrimenti vorrebbe dire andare dritti dritti alla terza guerra mondiale. Speriamo quindi, almeno, che vengano evitate le ipotesi più sciagurate.

Ma, ripeto, si è in una situazione in cui il paese leader dell’Occidente, gli Stati Uniti, si ritrova in emergenza e quindi c’è da temere che non ci sarà neanche una leadership forte e razionale da parte americana. Insomma siamo davvero in dubbio, in una situazione alquanto angosciosa».

Per la prima volta però a questo vertice parteciperà il Papa. Questa presenza avrà un peso importante secondo lei, potrebbe averlo?

«Certamente sì, perché l’unica voce ragionevole che ho ascoltato in questi ultimi anni è quella del Papa. Quindi sì, mi auguro che possa parlare e avere una qualche influenza sullo sviluppo dei lavori del G7».

In realtà verrebbe per parlare di Intelligenza Artificiale, per un disegno etico che si ritiene necessario da applicare a questa.

«Sì, ma si può parlare di tutto a partire da tutto».

Con il suo sguardo lungo, partendo da questa situazione grave, quale pensa sia una direzione possibile? Cioè, ricominciare ad esempio da un preciso disegno di Europa?

«Certo, un’Europa politica che abbia una sua strategia di pace e che riesca ad avanzare proposte concrete per risolvere i conflitti in atto, sarebbe l’auspicio di tutti noi. Ma è un auspicio che dura da 30 anni e che non ha mai preso forma. Non ci resta che ripetere l’auspicio».

Soprattutto in vista delle elezioni che sono sempre un momento di esercizio della democrazia fondamentale.

«Beh sì, le poche carte che ci restano cerchiamo di usarle al meglio».