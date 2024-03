Al via questa mattina la demolizione delle Case minime al rione San Pio di Lecce. Al loro posto la Camm Costruzioni realizzerà degli alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà privata da affittare secondo requisiti stabiliti dalla Regione e degli alloggi di edilizia convenzionata di proprietà privata, da cedere a prezzo calmierato, oltre a locali commerciali e opere di urbanizzazione.

Il progetto della riqualificazione dell'area delle Case Minime è inserito nel Pru (Programma di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile) varato dal Ministero delle Infrastrutture nel 2008. L'intervento è stato finalmente sbloccato grazie al lavoro istruttorio puntuale del settore Lavori Pubblici e all'approvazione da parte del Consiglio comunale di Lecce nel marzo del 2023 della convenzione con la ditta Camm Costruzioni.

«Arrivare a questo risultato non è stato semplice dal punto di vista amministrativo, ringrazio per questo l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci e gli uffici del settore che hanno costruito una soluzione che consentirà di rigenerare quest'area che rappresenta il cuore del quartiere San Pio e i consiglieri comunali che hanno sostenuto questa soluzione che ha consentito di superare quindici anni di difficoltà dichiara il sindaco Carlo Salvemini . Chi vive il quartiere San Pio sa quanto la presenza di questi immobili ormai fatiscenti sia un motivo di costante preoccupazione per i residenti. Dopo la rimozione, ci occuperemo della ricostruzione. Conservando quella vocazione popolare e sociale che le case minime hanno espresso per così tanti anni. I nuovi alloggi saranno a disposizione di giovani coppie, famiglie, studenti. I locali commerciali che sono previsti al piano terra contribuiranno a dotare il quartiere di ulteriori servizi».

Soddisfazione anche all'interno della società che lunedì prima si occuperà della demolizione poi offrirà un contributo fondamentale per la riqualificazione del quartiere San Pio: «Non possiamo che essere soddisfatti per questo risultato che aspettavamo dal 2010 - dice Fabrizio Mascia della Camm Costruzioni-. Abbiamo lavorato ad un progetto che ha tra gli obiettivi quello di offrire, prima di tutto, degli immobili di alta qualità ma anche di realizzare un'opera che possa valorizzare una delle aree più popolate della città di Lecce».