Dalla Regione circa 19 milioni di euro per asili e scuole

Per asili e scuole primarie la Regione Puglia ha assegnato ai Comuni circa 19 milioni di euro per l'attuazione degli interventi previsti con il Piano nazionale per la promozione del Sistema integrato 'zero-seì 2021-2025. È in corso la notifica delle assegnazioni all'elenco dei Comuni beneficiari con l'indicazione dei relativi importi assegnati e delle finalità da perseguire con le risorse. Sono stati adottati criteri di riparto che finanziano Comuni, non finanziati a valere su altre fonti per l'edilizia scolastica; che hanno progettato interventi per la riqualificazione, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico di edifici scolastici che accolgono minori da zero a sei anni per circa 9,2 milioni attuano l'obiettivo del sostegno alla gestione dei servizi educativi per minori da zero a tre (asili nido pubblici a gestione pubblica e sezioni primavera pubbliche e private) e delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate per ulteriori 9 milioni di euro; danno continuità al percorso avviato in tema di formazione congiunta del personale educativo e docente.

Leo: «Importante la collaborazione»

«Ringrazio tutte le parti coinvolte per la straordinaria collaborazione dimostrata nel rendere operativi gli obiettivi che ci siamo posti a livello regionale per dare fiducia alle famiglie con minori e a quelle che aspirano a diventarlo, attraverso un'offerta di qualità nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia della Puglia», ha commentato l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo.