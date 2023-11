Troppo passato di verdura e uova e i bimbi restano digiuni all'asilo. I genitori chiedono che si cambi il menu della mensa

Passato di verdure, passato di fagioli o cavoli, uova sode, merluzzo “panato”. E tutti i contorni che nella maggior parte dei casi così come vengono serviti vengono ritirati. Pioggia di segnalazioni per le mense scolastiche a Bari. Tante le proteste, via social soprattutto, da parte di mamme e papà che quasi ogni giorno si ritrovano a fare i conti con i figli che tornano digiuni, se non fosse per il pane usato quasi sempre come pranzo. La frutta invece viene riposta nello zaino perché nessuno aiuta i piccoli a sbucciarla e tagliarla. I genitori a Bari sono sul piede di guerra. Il servizio di refezione non soddisfa e c’è chi chiede di modificare i menu.



«Ci sono giorni in cui i nostri figli tornano affamati perché non hanno toccato cibo – ci raccontano diverse mamme – e non sono bambini che non sono abituati a mangiare passati di verdure o altro.

Ma proporli così tanto spesso nell’arco della settimana ci sembra davvero una esagerazione. Non chiediamo che ci sia la pasta al sugo ogni giorno, ma una dieta un po’ più equilibrata e a misura di bambini».

Il menu



Sotto accusa anche l’offerta dello stesso menù sia per l’infanzia sia per la primaria. Con bambini di 3- 4 anni che si ritrovano a mangiare stesse pietanze di quelli più grandicelli, in alcuni casi anche difficili da ingerire. Anche all’assessore alle Politiche educative, Paola Romano, sono arrivate diverse segnalazioni. «Non in forma ufficiale – spiega – ma tutte quelle che ho ricevuto le ho prese in carico. In alcuni casi ci sono questioni rispetto all'appetibilità del servizio, a dei piatti non sempre apprezzati. Noi siamo disponibili a fare delle modifiche all'interno di regole individuate dalla Asl». La dieta predisposta è infatti definita con un nutrizionista. «La Asl – spiega ancora Romano – ci dice che non possiamo dare la carne tutti giorni o offrire sempre lo stesso carboidrato. Noi facciamo un servizio di educazione e di prevenzione dell'obesità dato che siamo una delle regioni con il più alto tasso in italia”. Ed è per questo che è presente molto passato di verdura».



«Siamo disponibili a dei cambiamenti dentro questo range – continua ancora Romano - invito i genitori a partecipare ai gruppi di assaggio così da inviare segnalazioni circostanziate, dato che noi non possiamo operare solo sul passaparola. Devo dire che sto andando anch'io a mangiare e fino ad ora, anche nella giornata del passato di cavolo, ho visto bimbi mangiare. Per ora non ci risultano quindi grosse criticità».

Mense, ecco i costi



Intanto il Comune non ha ancora notizie in merito ai fondi destinati dal ministero per la riduzione delle tariffe. Che per ora restano uguali e vanno da un minimo di un euro e 90 a pasto per redditi Isee da 6mila a 12.500 euro ad un massimo di 6 euro per chi ha un reddito superiore ai 30mila euro. Previste agevolazioni e riduzioni del 25 per cento per il secondo figlio iscritto al servizio, del 50 per cento per il terzo figlio, del 75 per cento per il quarto figlio. Esonerati i nuclei familiari con reddito inferiore ai 6mila euro. «Siamo ancora in attesa di capire quanto abbiamo a disposizione per poter operare la riduzione tariffaria – conclude Romano – ma comunque non c’è da preoccuparsi, perché la riduzione sarà comunque retroattiva». Insomma nelle prossime settimane potrebbero quindi arrivare delle novità sia dal punto di vista dei pagamenti (il Comune sta predisponendo anche una nuova piattaforma che permetterà alle singole famiglie di conoscere i crediti e i debiti nei confronti dell’amministrazione) sia per i menù. Così come è avvenuto per l’uovo sodo, sostituito a settimane alterne dalla frittata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA