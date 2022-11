Fondi dal Pnrr, venti milioni di euro per nove nuovi asili nido pubblici

Fondi dal Pnrr, arrivano venti milioni di euro per nove nuovi asili nido pubblici. Il Comune di Bari ha ricevuto i contratti di convenzione da parte del governo che danno il via libera allo stanziamento di venti milioni di euro, derivanti dal Pnrr, per la costruzione di nove nuovi asili nido pubblici. «La firma dei contratti è prevista oggi - conferma l'assessore comunale alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano -. La progettazione è stata approvata ed è in stato avanzato. Verranno realizzati sette asili nido e due scuole che comprenderanno sia asilo nido sia scuola dell'infanzia».

Dove sorgeranno

Cinque edifici saranno realizzati ex novo a Palese (via Minervino), San Paolo (via Nicola Cacudi), Stanic (via Virgintino), Poggiofranco (via Bartolo) e Torre a Mare (via Morelli Silvati). Altri quattro saranno il risultato della riconversione di scuole già esistenti e sorgeranno a San Paolo (via Antonio Lanave), Picone (via Saverio Lioce), San Nicola (piazzetta Sant'Anselmo) e San Giorgio (strada della Marina). «Le famiglie avranno a disposizione 600 posti in più - conclude Romano -. I lavori devono iniziare entro giugno 2023 per terminare entro il 2026».