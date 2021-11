L'assessore Lopalco si dimette: «Ma proseguirò il mio impegno politico in Consiglio regionale»

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha confermato le proprie dimissioni da assessore regionale alla Salute, annunciate la scorsa settimana. La conferma arriva dallo stesso Lopalco in un post sulla sua pagina Facebook: «Si chiude oggi con la mia lettera di dimissioni irrevocabili un importantissimo capitolo della mia vita personale e professionale», scrive Lopalco. «Nei lunghi terribili mesi delle passate ondate pandemiche, abbiamo lavorato duramente per mettere in sicurezza la regione e portare la Puglia ai vertici nazionali della campagna vaccinale contro il coronavirus . Nelle scorse settimane abbiamo messo a punto un progetto di riforma del sistema della prevenzione pronto ad essere varato insieme ad un piano globale di rimodulazione del governo della sanità pugliese». Il governatore Michele Emiliano aveva inizialmente chiesto a Lopalco di ripensarci, ma le parole odierne di Lopalco fugano a questo punto ogni dubbio.

