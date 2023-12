Il Comune acquista oltre duemila biglietti del cinema per i ragazzi delle scuole per assistere a "C'è ancora domani"

Il Comune di Bari e l’assessore alle politiche giovanili e istruzione, Paola Romano, promuovono nelle scuole il film “C’è ancora domani” di Cortellesi e Mastandrea destinando un contributo per l’acquisto di 2100 biglietti del cinema per gli istituti secondari di primo e secondo grado di Bari.

Le parole dell'assessore

«Grazie a Paola Cortellesi - afferma Romano - per aver rappresentato in modo così chiaro il legame tra patriarcato e violenza di genere. Al termine della visione del film mi sono sentita liberata e meno sola. I dati italiani sulla violenza sulle donne sono tremendi: circa una donna su tre ha subito violenza fisica o psicologica, secondo l'Istat. Ogni tre giorni una donna muore per femminicidio. È qualcosa di talmente presente nella nostra società da rendere necessario un cambiamento culturale forte che passa da misure materiali e immateriali. Per questo abbiamo pensato di promuovere il film nelle scuole. Un ringraziamento ad Anec e a tutti i cinema della città che stanno aderendo all’iniziativa».