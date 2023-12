Trinitapoli, incendiata l'auto dell'ex assessore. Losapio: «Il quarto episodio gravissimo»

L'auto di Maria Montuori, ex assessore del Comune di Trinitapoli nel nord Barese, è stata danneggiata per cause da accertare da un incendio divampato nella serata di ieri. Il mezzo era parcheggiato in via Enrico Cosenz, strada a ridosso del centro cittadino, quando è stata avvolta dalle fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse. Montuori, che era titolare delle deleghe alla Polizia municipale e Pari opportunità con Emanuele Losapio sindaco, ha sporto denuncia ai carabinieri che indagano sull'accaduto.

«L'episodio gravissimo segue quelli che nell'ultimo anno e mezzo hanno riguardato la mia auto, quella dell'ex presidente del Consiglio comunale Antonella de Lillo e dell'ex assessore Marta Patruno.

Tutti appartenenti allo stesso raggruppamento politico, una coincidenza?», si chiede sui social Losapio che sedeva a Palazzo di città quando il Consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni mafiose nel marzo 2022 dall'allora ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. «Nessuno di noi cederà mai ai vigliacchi e alle intimidazioni", conclude Losapio che chiede "un'azione forte e decisa sul fronte sicurezza. Bisognerà fare fronte comune per lottare contro la criminalità e in favore della legalità».