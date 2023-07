Grottaglie, Maria Anastasia assessore allo sviluppo economico nella giunta D'Alò

«Una giovane imprenditrice, dinamica e attiva che saprà sicuramente dare un ottimo contributo». Il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò ha comunicato la nomina della nuova componente della Giunta comunale. Si tratta di Maria Anastasia, 44 anni, laureata in Giurisprudenza, abilitata all'albo della professione forense e referente, da circa tre anni, della delegazione di Grottaglie di Confindustria. La neo-assessora subentra alla dimissionaria Teresa Marangi, che aveva rimesso l'incarico nel maggio del 2022.

Ad Anastasia, moglie del già assessore alle Attività produttive Mario Bonfrate (primo mandato D'Alò) sono state attribuite le seguenti deleghe: Sviluppo economico, Attività produttive, Commercio, Industria, Servizi finanziari e demografici, Patrimonio, fondi comunitari, spending review, Pnrr, Parco regionale delle gravine e Beni comuni.

«A lei», dichiara il primo cittadino, «vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell'intera amministrazione, certi del fatto che saprà essere punto di riferimento del settore produttivo ed imprenditoriale della città». Si completa, così, il quadro degli assessori. Gli altri componenti della giunta sono Marianna Annicchiarico (Accoglienza e inclusione, Casa di riposo, Contenzioso, Pari opportunità, Piani sociali di zona, Politiche per l'infanzia e minori, Politiche sociali, della solidarietà e delle famiglie); Giovanni Blasi (Arredo urbano, Centro storico, Pip, Zes, Lavori pubblici, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia pubblica e privata); Alessia Piergianni (Politiche agricole, Sviluppo rurale e centro servizi per l'agricoltura, Verde pubblico, strade rurali, promozione delle tradizioni locali); il vicesindaco Vincenzo Quaranta (Canile municipale e protezione animali, Sport, Associazionismo, tempo libero e spettacolo, Personale e controllo di gestione, Sistemi informativi e-government); Maurizio Stefani (Affari generali, Appalti e contratti, Manutenzione, Politiche per l'ecologia e ambiente, impianti e immobili); Antonio Vinci (Cultura, Istruzione, Turismo, Marketing territoriale, Percorsi ceramici, Politiche giovanili).

Le prime dichiarazioni

Così la neo assessora: «Ieri mattina ho fatto il giro dei vari uffici e posso dire che mi aspettavano a braccia aperte, erano contenti perché la delega era vacante da oltre un anno e sentivano il bisogno di un referente.

Si tratta di deleghe molto importanti ed impegnative e sono davvero tante le cose da fare. Ovviamente, dovrò addentrarmi nel "sistema" per conoscere bene gli argomenti, ma mi piacciono le sfide. E poi metterò in campo il mio pragmatismo e l'esperienza che ho accumulato come imprenditrice».