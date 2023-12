Un conto corrente per raccogliere fondi per i figli di Enza Angrisano, la 42enne uccisa dal marito

Un conto corrente per effettuare donazioni ai figli di Enza Angrisano, la 42enne che qualche giorno fa è stata uccisa dal marito, il 51enne Luigi Leonetti. Enza, di Andria, è l'ennesima vittima di femminicidio di un 2023 nero per i numerosi episodi di violenza sulle donne. Per aiutare i suoi figli, in attesa che il Tribunale nomini il tutore, è stato predisposto un Conto Corrente che servirà a raccogliere delle donazioni. «Come preannunciato, abbiamo istituito il conto corrente dedicato ai figlioli di Enza. Su di esso invito a convogliare tutte le disponibilità annunciate in questi giorni da cittadini, associazioni, istituzioni», ha scritto ieri sui social la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, da subito vicina alla vicenda. Questo, per il primo cittadino andriese, è «è un modo per manifestare vicinanza materiale».

Il messaggio del sindaco

«In tanti ha prevalso il senso di protezione verso i minori. Sentimenti belli, affettuosi e delicati - prosegue il messaggio affidato alla pagina Facebook -. Alla nomina del loro tutore, sarà nella disponibilità esclusiva della persona preposta. Vi chiedo di diffondere il più possibile, ringraziandovi sin d'ora per la generosità e sensibilità».

Il conto, su Banca IntesaSanPaolo, è intestato a "Comitato per Salvatore e Christian Leonetti", presso Palazzo di Città, in Piazza Umberto I ed ha il seguente Iban: IT57 B030 6909 6061 0000 0400 385.

Qui potranno essere versate le donazioni.