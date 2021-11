Lopalco: «Richiamo necessario a non affrontare il virus a mani nude»

Ebbene sì, ciascuno di noi prima o poi nella vita questo virus lo incontrerà. Farlo a mani nude è da incoscienti. Ecco perché il richiamo vaccinale è importante. Soprattutto in questa fase della pandemia, quando la circolazione del virus tende ad aumentare ed è quindi necessario alzare muri sempre più resistenti contro la sua diffusione. Dopo il richiamo vaccinale, infatti, la risposta immunitaria dopo l'incontro con il virus è immediata e quindi anche la protezione contro l'infezione arriva ai livelli più alti».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Stress, tensioni e divergenze Lopalco dà l'addio alla... REGIONE Sma, bufera sulla motivazione ufficiale «Disumano... L'ANALISI Il caso Lopalco e il civismo, trappola per Emiliano (con tre lezioni...

Lo sottolinea l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla Sanità della Puglia, in un post su Facebook, chiarando innanzitutto che «possiamo anche smettere di chiamarla terza dose. Si dice 'richiamò ed è uno dei concetti basilari della vaccinologia. Quasi tutte le vaccinazioni, infatti - rimarca - prevedono un ciclo primario di immunizzazione (con una o più dosi) e uno o più richiami a distanza di tempo». Il richiamo del vaccino anti-Covid «lo dobbiamo fare per proteggere quei pochi sfortunati che, nonostante la vaccinazione, potrebbero avere serie conseguenze dall'infezione. Ma dobbiamo farlo (sigh) anche per coloro che sono caduti vittima della folle propaganda no-vax - scrive - e non hanno ancora capito i rischi che corrono ad affrontare questo virus senza copertura vaccinale».