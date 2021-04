Puglia, i dati che spingono per l'arancione. L'ottimismo di Lopalco: «Il picco è passato, i numeri sono buoni»

«I dati della pandemia in Puglia sono buoni. Finalmente tiro un sospiro di sollievo. Aver imposto la zona rossa è stato produttivo: in questo momento abbiamo un Rt inferiore 1 e una incidenza sotto 250 ogni 100mila. Il picco è passato». Parola dell'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. L'epidemiologo, ospite della trasmissione "Mattino 5", commentando i numeri della terza ondata in regione, ha annunciato un miglioramento dei parametri di valutazione. A partire dall'indice di contagio Rt.

Verso la zona arancione

Il miglioramento potrebbe portare la Puglia da zona rossa a zona arancione da lunedì prossimo, anche se resta alto il tasso di occupazione dei posti letto. Stessa previsione di passaggio di fascia e allentamento delle restrizioni confermato ieri anche dal governatore della Regione Michele Emiliano: «Se l'andamento dei contagi rimanesse stabile, tra 7 giorni in Puglia ci aspettiamo di scendere sotto i 200 casi per 100mila abitanti e tra 14 giorni sotto i 150 casi».

Domani il verdetto del ministro Speranza

Domani è infatti previsto un nuovo monitoraggio del Ministero della Salute con i dati aggiornati sul fronte del Covid-19. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile. Per avere la certezza che in Puglia possa scattare il "semaforo arancione" bisognerà attendere, dunque, ancora 24 ore.