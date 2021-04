La Puglia cambia colore: si va verso la zona arancione

La Puglia potrebbe tornare zona arancione e dire addio dopo settimane al regime di zona rossa. Si dovrà attendere solo una conferma dai numeri dei contagi: «Aspettiamo di vedere l’incidenza, ma l’andamento è quello. L’Rt è quasi a 1», ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione, Pier Luigi Lopalco.

Sebbene l'indici dei contagi e sia ancora molto alto e la situazione negli ospedali pugliesi sia decisamente critica, 2.248 il totale dei ricoverati per Covid, l’indice Rt potrebbe scendere dando la possibilità alla Puglia di passare in arancione dopo il 20 aprile. Una decisione che si attende da tempo.

Zona arancione

La zona arancione allarga le maglie in termini di movimenti e aperture di esercizi commerciali. Il passaggio prevede la riapertura di negozi e parrucchieri, barbieri e centri estetici, asporto per ristoranti e bar, possibilità di spostarsi liberamente nel proprio Comune anche per fare visite a parenti e amici.

Cosa si può fare

Le visite, a parenti e amici saranno consentite sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, all’interno del Comune di residenza. Restano invece vietati gli spostamenti al di fuori del proprio Comune. Spostamenti consentiti invece per quei Comuni con meno di 5mila abitanti entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune, con il divieto di recarsi verso i capoluoghi di provincia. Le scuole restano in presenza fino alla alla prima media, in classe anche gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%.

Grande attesa per i negozi che in zona arancione potranno tornare ad aprile compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici, mentre i centri commerciali restano chiusi nel fine settimana.