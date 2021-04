Puglia, 1.191 nuovi casi e 54 morti. Lieve calo dei ricoveri, mille guariti in un solo giorno. Lopalco: «Evitata ondata devastante»

Resta oltre quota mille il numero dei nuovi casi positivi al Covid19 in Puglia. Si registra ancora un numero alto di decessi, oltre 50. Aumentano i guariti di oltre 1000 e gli attuali positivi, anche se di poco, e diminuiscono lievemente i ricoverati.

Secondo quanto reso noto dalla Regione nel bollettino epidemiologico quotidiano, su 13.107 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 1.191 contagi: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Ieri erano 815 i casi positivi su 6.220 test.

Alto il numero dei decessi ma aumentano i guariti: mille in un giorno

Sono stati registrati 54 decessi: 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. Ieri erano 39. In tutto in Puglia sono morte per Covid 5.282 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. Sono 155.620 i pazienti guariti mentre ieri erano 154.541 (+1.079). Sono 51.634 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.576 (+58). Sono 2.228 i pazienti ricoverati mentre ieri erano 2.248 (-20).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella provincia di Bari;

20.755 nella provincia di Bat;

15.617 nella provincia di Brindisi;

38.955 nella provincia di Foggia;

20.649 nella provincia di Lecce;

33.037 nella provincia di Taranto;

8 attribuiti a residenti fuori regione;

317 provincia di residenza non nota.

Lopalco: «Grazie a chiusure regionali evitata ondata devastante»

L'assessore regionale Pierpuligi Lopalco rivendica le scelte regionali: In Puglia «grazie a un intervento tempestivo del Governo regionale, siamo riusciti a chiudere alcune attività in tempo per evitare un'ondata pandemica che sarebbe stata disastrosa, disastrosa. I segnali che noi abbiamo in questo momento in Puglia sono segnali relativi al fatto che siamo effettivamente riusciti a bloccare e a fermare l'ondata pandemica. Ci sono dei buoni segnali di ripresa, dei segnali di abbassamento dei casi, di un allentamento sul settore ospedaliero, che già comincia a farsi sentire», ha detto in Consiglio regionale l'assessore rispondendo ad una mozione della Lega per riaprire alcune attività commerciali grazie anche all'uso dei tamponi rapidi.