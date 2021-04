Puglia in bilico tra rosso e arancione: la decisione di Speranza in serata

Puglia in zona arancione già da lunedì 19 aprile? Oppure la regione resta in zona rossa? Il verdetto è atteso per questa sera quando il ministro della Salute Roberto Speranza fimerà le nuove ordinanze in vigore dal prossimo lunedì. Secondo le indicazioni della cambina di regia e sulla base del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, il cambio di colore e il passaggio di fascia da rosso ad arancione dovrebbe essere previsto anche per la Campania. Sardegna e Valle d’Aosta restano in rosso.

Il balletto dei numeri

Secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, l’Rt nazionale è sceso a 0,85, dallo 0,92 di giorni fa. L’incidenza è di 182 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 39%, ancora sopra la soglia d’allarme del 30% ma in lieve diminuzione. Pressione sulle terapie intensive che in Puglia si attesta invece al 47% dei posti letto occupati da pazienti Covid.Percentuale che potrebbe incidere sulla decisione del governo di mantenere la regione in rosso. Di contro,«I dati della pandemia in Puglia sono buoni. Finalmente tiro un sospiro di sollievo. Aver imposto la zona rossa è stato produttivo: in questo momento abbiamo un Rt inferiore 1 e una incidenza sotto 250 ogni 100mila. Il picco è passato» ha detto ieri l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Per conoscere il verdetto finale, tuttavia, bisognerà attendere la decisione del ministro Speranza