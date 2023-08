Ricaricarsi e ripartire. Verso Roma, certo. Ma anche in senso ampio e figurato: l’autunno dei dossier strategici sarà impegnativo, vietato finire fuori binario o marciare a scartamento ridotto. Per Giorgia Meloni sono gli ultimi giorni di relax “rigenerante” in Valle d’Itria. E “ripartenza” sarà l’imperativo categorico quando - probabilmente questa domenica - finiranno le ferie pugliesi. La premier in ogni caso tornerà, a breve: «La Puglia è una regione straordinaria», dice e conferma a Nuovo Quotidiano di Puglia. Innanzitutto a settembre sarà a Bari, per l’inaugurazione della Fiera del Levante. Ma non solo: a giugno del prossimo anno è in programma il G7 proprio in Puglia, scelta dal governo per ospitare il vertice dei leader mondiali a guida italiana. E molte delle attenzioni della presidente del Consiglio saranno adesso catalizzate dall’appuntamento.

Cosa ha detto

Meloni è rientrata nelle scorse ore dall’Albania a Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, riservato buen retiro estivo e base dell’intermezzo ferragostano. Per un paio di giorni è stata con la famiglia nel Paese dell’Aquila a due teste, partita lunedì in traghetto di linea proprio dal porto di Brindisi: visita informale al premier Edi Rama, che l’aveva pubblicamente invitata. Ora, qualche altro giorno nel luogo del cuore a Ceglie. «La Puglia - continua Meloni - è una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta». La masseria abbracciata da campagna e privacy è un rifugio che ormai sa di casa: «Anche quest’anno ho scelto di passare qui, con la mia famiglia, qualche giorno di agosto per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia. Ma tornerò presto: è infatti proprio la Puglia la sede scelta dal governo per il G7 2024». La Puglia come elisir e terreno di sfide.

Al momento, non sono in programma sopralluoghi a fari spenti per il G7. Borgo Egnazia, resort extralusso in agro di Fasano già visitato a un mese e mezzo fa, è la location sempre in pole position. Ma ci sarà presto tempo, evidentemente e come si legge in controluce dalle parole della premier, per passare in rassegna le varie opzioni e stringere rapidamente il cerchio. L’organizzazione di un evento così complesso e strategico dovrà giocoforza e quanto prima entrare nel merito e nei dettagli.

Con la premier a Ceglie ci sono - da una settimana, l’arrivo in gran segreto risale a giovedì scorso - il marito Andrea Giambruno e la piccola Ginevra, e poi la sorella Arianna Meloni e il marito e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida; ospite in masseria anche il barese Marcello Gemmato, amico storico della leader di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Sanità. L’intera struttura, composta da sei suite, è ovviamente destinata solo a loro. Non è la prima volta: già ad agosto dello scorso anno, quando la campagna elettorale per le Politiche stava ormai per aumentare il numero di giri e andare “in temperatura”, Meloni scelse la stessa masseria cegliese per un soggiorno-lampo, con tanto di festa, karaoke e gite in borghi e dintorni. Stavolta però le esigenze di ristoro da stress governativo e di sicurezza obbligano a una villeggiatura blindata e a un profilo più basso. Tra domani e sabato sera potrebbe comunque tenersi la cena in masseria con un ristretto gruppo, tra parlamentari, consiglieri regionali e amici. Sobrietà, insomma. E pochi, selezionati incontri: nessuna sfilata di big, ma contatti stretti e continui con i colonnelli dell'Esecutivo, per primi i salentini Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Pnrr e Coesione) e Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio). Ma i grossi calibri di governo in Valle d’Itria e terre limitrofe comunque s’affacceranno o già ci gravitano: il leader leghista Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha trascorso per esempio il Ferragosto a Polignano a Mare (città di incroci: una settimana fa per Meloni panzerottata in una masseria della città di Domenico Modugno). E a fine mese proprio a Ceglie sarà passerella di ministri, ben sei, tutti ospiti della rassegna “La Piazza”: il già citato Salvini e l’altro vicepremier Antonio Tajani (Esteri), Fitto, Gennaro Sangiuliano (Cultura), Adolfo Urso (Imprese), Marina Calderone (Lavoro). Quasi un antipasto - e il riferimento gastronomico non è certo casuale - del G7 in salsa pugliese.