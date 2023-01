La scomparsa di Papa Ratzinger, il ricordo: «Grande e umile intellettuale di valore assoluto»

Nell'ottobre 2004 un amico, che era solito organizzare annualmente un confronto pubblico su temi di rilievo etico, ospitò a casa sua, in via della Conciliazione, una colazione preparatoria dell'incontro in programma per quell'anno, invitando i relatori, e un numero ristretto di persone, me incluso. Uno dei relatori era il cardinale Joseph Ratzinger: arrivò indossando una semplice tonaca da prete, dalla cui manica uscivano due centimetri di una ancor più semplice maglia nera; sollecitato sul suo futuro, l'allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede confidò che, superati i 75 - all'epoca ne aveva 77 - aveva presentato al Papa le dimissioni, e auspicava che fossero accolte presto. Desiderava infatti tornare nell'amata Bressanone per dedicarsi in modo più intenso a quegli studi che in realtà non aveva mai lasciato.



Sei mesi dopo il Conclave lo proclamava Romano Pontefice, e lui, che pure aveva espresso con sincerità l'aspirazione al riposo operoso, non si sottrasse a prendere sulle spalle quella che sarebbe stata una Croce più che una stola (come conferma il dolore che lo portò nel 2013 alla rinuncia alla Cattedra di Pietro); ha così vissuto il brano evangelico del servitore che, rientrato dal lavoro nei campi, non si ferma, ma cambia la veste e porta a tavola le vivande per il suo Signore.

Joseph Ratzinger è riconosciuto come il più grande intellettuale vissuto fra la seconda metà del XX e l'inizio del XXI secolo; non il più grande intellettuale cattolico, ma il più grande intellettuale in assoluto: al punto da essere cercato come interlocutore da atei o agnostici, affascinati dalla sua logica stringente e profonda. Venivano condotti da lui al limite estremo della ragione, quello oltre il quale le domande sull'uomo hanno risposte che, senza contraddire la ragione, la superano: era lì, sulla linea di confine, ha passato e condotto tanti, con naturalezza e - come ha ricordato Papa Francesco - con gentilezza, dall'uno all'altro campo.



Tanti, anche fra i cattolici, che in vita lo hanno osteggiato oggi si mostrano rammaricati per la sua scomparsa: spero che sia l'avvio di una effettiva riscoperta della grandezza del suo Pontificato e delle sue opere.

La sua grandezza è stata pari alla sua umiltà: al momento della benedizione Urbi et Orbi, subito dopo l'elezione, sotto le vesti di Pontefice compariva quella semplice maglia di colore nero. In un'epoca di banalizzazione e di riduzione a slogan, Benedetto XVI ha testimoniato come semplicità e grandezza non siano in antitesi, ma anzi si tengano reciprocamente, perché entrambe riflessi di Dio.