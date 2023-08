G7 in Puglia, sempre più vicina l'ufficialità per la sede di Borgo Egnazia

Ormai la riserva sembra essere stata sciolta: il resort di lusso di Borgo Egnazia, a Savelletri, pronto a ospitare i grandi della Terra del G7 in agenda per il 2024. Sarà la settima volta per l'Italia e la prima per Giorgia Meloni da padrona di casa. Con la Puglia sotto i riflettori di tutto il mondo. A partire da Fasano, appunto.

Gli stessi esponenti di governo lasciano intendere sempre più chiaramente come il cerchio attorno al mega resort di lusso di Savelletri si sia chiuso. Parlando dell'inserimento del castello normanno svevo di Bari nell'elenco dei musei di interesse nazionale, appena ampliato e che annovera già il Pantheon e Castel Sant'Angelo, solo a citarne alcuni, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha affermato: «Un gesto concreto nei confronti del Meridione, della Puglia e di Bari.

Viene, non vi sfuggirà, dopo l'identificazione di Bari e della Puglia come sito del G7, in particolare di Borgo Egnazia, al confine tra le province di Bari e Brindisi come sito del G7, e rappresenta un'attenzione particolare del governo nei confronti del sud e di questo territorio», spiega Gemmato, al termine dello scambio con i giornalisti.

I retroscena

A quel punto, il summit annunciato a Hiroshima dalla Presidente del Consiglio inizia a prendere forma. I sopralluoghi sono ancora in corso e la conferma ufficiale spetta a Meloni. Le ultime indiscrezioni sul versante logistico, invece, sono arrivate per voce di un altro pugliese di rango, come il sottosegretario Alfredo Mantovano, ospite della festa nazionale della Uil nel capoluogo: «Una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti ed anche da Grottaglie. Una zona bella, accogliente come è tutta la Puglia», ha tratteggiato cauto, qualche settimana fa. Tutte caratteristiche che si attagliano alla struttura in questione - lontana 45 km dall'aeroporto di Brindisi e 60 km da quello di Bari - ferma restando la mobilitazione di «tutto il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi» per un evento destinato a portare in Puglia circa 5mila persone in tutto «che ovviamente non possono stare tutte in un luogo». Tanto più se si aggiunte la parte mediatica, dal pernottamento dei giornalisti accreditati all'allestimento del "media center", dal quale le testate copriranno i lavori. Senza contare le riunioni ministeriali che affiancano il tradizionale svolgimento del forum.

La data da segnare in rosso sul calendario non c'è ancora: si sa che sarà nel giugno prossimo e che avverrà nella seconda metà del mese, subito dopo la finestra elettorale di Comunali ed Europee, fissata per il 9 e 10 giugno, con Giorgia Meloni data per possibile capolista in tutte le circoscrizioni, così da arrivare al vertice con la più ampia legittimazione possibile. Diciannove i capi di Governo che hanno rappresentato l'Italia allo stesso evento prima di lei, primatista di presenze è Silvio Berlusconi, a quota dieci. Ed è bastato un soggiorno della premier nel resort in questione, all'inizio di luglio e dopo il Consiglio europeo di Bruxelles di qualche giorno prima, per far salire le quotazioni della masseria. La stessa che ha già ospitato vip come l'influencer Chiara Ferragni o la popstar Madonna, e la cui proprietaria - Marisa Melpignano - ha accolto Mario Draghi in vacanza nel 2016, prima del suo arrivo a Palazzo Chigi. Il resto è tutto da definire: il ruolo di Bari, appunto, che solo due anni fa ha visto il primo atto del G20 dei ministri degli Esteri e della Cooperazione, di scena a Matera e Brindisi. E poi quello delle altre città papabili, da Lecce a Brindisi, da Otranto a Martina Franca, tutte chiamate a suggellare il «ruolo di ponte tra Occidente e Oriente» della regione. A ridosso del Ferragosto, Meloni dovrebbe tornare in Puglia per qualche giorno di relax, come negli anni scorsi. Avrebbe scelto come location una masseria di Ceglie. Nessuna data certa: Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it e organizzatore della kermesse "La Piazza" a Ceglie Messapica, non la cita tra gli ospiti certi della rassegna, alla quale pure prenderanno parte ministri come Raffaele Fitto e Adolfo Urso e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. In compenso, potrebbe essere l'occasione per ulteriori sopralluoghi.