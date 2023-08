Anche Giorgia Meloni sceglie la Puglia per le vacanze estive: relax in masseria

Calo delle presenze in Puglia nell'estate 2023? Forse sì. Anzi, a giudicare dalle analisi, sicuramente sì. Ma i politici continuano a scegliere il tacco d'Italia. E ci sarà - si dice - anche Giorgia Meloni, che dopo Ferragosto dovrebbe trascorrere qualche giorno di assoluto relax in una masseria, probabilmente nelle campagne nei dintorni di Ceglie Messapica. L'anno scorso, quando era lanciata verso Palazzo Chigi (le elezioni si sarebbero svolte a settembre), si rilassò e cerco l'affondo finale per la campagna elettorale ad Alezio.

Le vacanze della premier

Top secret il nome della località dove Meloni sarà in vacanza.

Ma cercherà il relax assoluto, con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, in una masseria, con piscina naturalmente. E probabilmente, per qualche giorno di pausa, in Puglia arriveranno anche la sorella della premier, Arianna, e il ministro Francesco Lollobrigida.

La Puglia prende la ribalta anche per le vacanze dei politici. Oltre al ministro Raffaele Fitto e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che in Salento giocano in casa, dovrebbe esserci anche Guido Crosetto, ministro alla Difesa.