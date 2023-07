Salento meta dei vip, a San Foca arriva Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna nel Salento per trascorrere qualche ora di relax. L’ex paparazzo dei vip ha partecipato ad un evento a San Foca presso il lido Eurogarden Beach e poi ha scelto di trattenersi per tutto il fine settimana nella marina di Meledugno.

Il personaggio

Nonostante le vicende che lo hanno coinvolto non è mancato l’affetto dei suoi follower che per tutta la giornata hanno chiesto a Fabrizio Corona selfie per immortalare un momento particolare dell’estate 2023.