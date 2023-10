Corona, bufera sul cachet in Rai. L'inviato di guerra Cristiano Tinazzi: «I soldi che hanno dato a quel cialtrone li guadagno in 8 mesi»

Il cachet da oltre 30mila euro che la Rai ha versato a Fabrizio Corona continua a far discutere. E mentre l'ex paparazzo attacca Avanti Popolo e la conduttrice Nunzia De Girolamo perché, a suo dire, sarebbe stato «censurato», c'è chi non ha digerito la notizia del cachet stellare che la Rai ha pagato per poterlo intervistare in ben tre trasmissioni. Tra questi, anche l'inviato di guerra Cristiano Tinazzi.

È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra. — cristiano tinazzi (@tincazzi) October 18, 2023

Cristiano Tinazzi contro Rai e Corona

Cristiano Tinazzi, attualmente in Ucraina per seguire lo guerra con la Russia, ha pubblicato un tweet al veleno contro la Rai e Corona: «È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra», ha detto.

Tantissimi i commenti a sostegno del giornalista. «È un'ingiustizia», scrive un utente.