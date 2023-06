Diego Milito e Joe Mazzulla (coach dei Boston Celtics) in giro nel cuore di Taranto

In un solo giorno l'eroe del triplete dell'Inter, Diego Milito, e l'attuale coach dei Boston Celtics, una delle squadre più vincenti di sempre dell'Nba, Joe Mazzulla, in centro a Taranto. Una coincidenza astrale, forse. Ma legata agli astri dello sport. Diego Milito, simbolo dell'Inter di Mourinho che nel 2010 vinse tutto (con tanto di doppietta nella finale di Madrid), è stato a cena al ristorante "Al Canale". La testimonianza fotografica arriva dal profilo Instagram di Sofia Bonetto, la moglie. L'occasione? Festeggiare i 19 anni di matrimonio. Per l'occasione lo scenario è stata la città dei due mari, con una cena, certamente, a base di pesce.

Dall'Nba a Taranto

Joe Mazzulla, invece, è stato al Baronè, un locale in centro, nel pomeriggio di ieri. Allenatore dei Boston Celtics, scelto un po' a sorpresa qualche mese fa, è poi stato confermato. Ha origini italiane, ne ha approfittato per trovare un amico di Taranto. Che per un giorno è stata al centro delle vacanze vip degli sportivi: coach dell'Nba ed eroi a tinte nerazzurre.