Meloni a Mantovano, un minuto di raccoglimento a Capaci. Il premier: «La Nazione è orgogliosa di voi»

«Una bella giornata per l’Italia tutta. La Nazione è orgogliosa di voi» dichiara il premier Giorgia Meloni postando su Instagram il video dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Il presidente del Consiglio insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano si sono recati a Capaci «per onorare chi ha reso possibile la giornata di oggi», ha dichiarato Mantovano.

Meloni e Mantovano subito dopo l'arresto del boss sono arrivati a Palermo dove hanno incontrato i magistrati e i Carabinieri del Ros. Arrivati in Sicilia hanno osservato un minuto di raccoglimento davanti alla stele che ricorda la strage di Capaci - 23 maggio 1992 - nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Le dichiarazioni del sottosegretario

«Viene alla mente il lavoro oscuro svolto nel corso dei decenni da carabinieri e poliziotti che hanno trascorso notti e giorni in appostamenti, ascolti, incroci di dati, indagini accurate - ha dichiratao Mantovano - . Tanti di loro non ci sono più, a cominciare da Antonio Manganelli, che ha dedicato tanto impegno per questo. C'è chi semina e chi raccoglie, ma il successo è dell'Italia nel suo insieme».