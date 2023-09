Migranti, la guida del Comitato per la sicurezza affidata a Mantovano. Polemica con la Lega

Sarà affidato ad Alfredo Mantovano il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sul nodo migranti. L'aumento degli sbarchi dell'ultimo periodo ha convinto la premier, Giorgia Meloni, ad affidare la guida del Comitato - convocato per lunedì - al sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Cos'è il comitato

Al Comitato vi partecipano i ministri competenti e, come ha spiegato Mantovano, anche i vicepremier.

Una scelta accolta in maniera piuttosto fredda dai leghisti, che avrebbero considerato il passaggio della regia a Palazzo Chigi e a Mantovano, come un'estromissione bella e buona da uno dei dossier tradizionali di loro «competenza». Tanto da far circolare voci, comunque smentite, di un irritato rifiuto di Salvini a partecipare alle riunioni del Comitato. Matteo Salvini «è invitato permanentemente» al Cisr, «a ogni riunione sarà presente, come sempre successo», gettano acqua sul fuoco dalla Lega pur aggiungendo che «gli uffici del Mit non si occupano di immigrazione come è normale e come è sempre stato».