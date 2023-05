G7 in Puglia, il sottosegretario Alfredo Mantovano: «Siamo al centro del mondo, non è un caso questa scelta»

«La Puglia è al centro del mondo, non è un caso questa scelta. Un punto di passaggio tra Oriente e Occidente, è la cornice ideale per i grandi del mondo. Ovviamente non deve essere solo una splendida cornice ma tutto quello che la Puglia può offrire deve essere sostegno per tutte le crisi che attanagliano il mondo a cominciare dalla guerra in Ucraina». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, ha commentato l'annuncio della premier Meloni di ospitare in Puglia il prossimo G7.