G7 in Puglia, il sottosegretario Alfredo Mantovano: «Siamo al centro del mondo, non è un caso questa scelta»

«La Puglia è al centro del mondo, non è un caso questa scelta. Un punto di passaggio tra Oriente e Occidente, è la cornice ideale per i grandi del mondo. Ovviamente non deve essere solo una splendida cornice ma tutto quello che la Puglia può offrire deve essere sostegno per tutte le crisi che attanagliano il mondo a cominciare dalla guerra in Ucraina». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, ha commentato l'annuncio della premier Meloni di ospitare in Puglia il prossimo G7.

«Qui c'è una tradizione millenaria» ha proseguito Mantovano citando anche come esempio di fusione tra Est e Ovest la città di Otranto citando una tradizione millenaria «simboleggiata per esempio ad Otranto dal Cenobio di Casole, troverà il prossimo anno la cornice ideale per i Grandi del mondo».

Il sottosegretario è in questi minuti a Lecce presso l'Auditorium del Museo Castromediano per il dibattito politico dal titolo "Governare il cambiamento. Le sfide, gli ostacoli, le opportunità" in cui dialogherà con il direttore de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello.

Il sottosegretario ha fatto cenno poi alla questione maltempo e a quanto sta succedendo in Emilia Romagna spiegando che «nel Consiglio dei Ministri di martedì ci saranno due provvedimenti, il primo riguarderà l'estensione dell'ordinanza di Protezione Civile rispetto alla quale in queste ore si sta completando l'elenco dettagliato dei comuni da coprire e al tempo stesso un decreto legge che con riferimento a quei comuni, e quindi alla impossibilità materiale di svolgere le funzioni più ordinarie, beneficeranno della sospensione dei termini fiscali, contributivi, giudiziari, di tutto ciò insomma che scade».

«A fianco a questo - ha aggiunto - ci saranno delle misure di immediato intervento sul fronte dell'emergenza mentre nella prospettiva della ricostruzione è ovvio che bisognerà fare una stima precisa dei danni e verificare quali sono le priorità. Questo lavoro viene fatto d'intesa con la Regione Emilia Romagna, con gli enti territoriali». «Martedì al termine del Consiglio dei Ministri - ha aggiunto - il presidente del Consiglio e i ministri con maggiore competenza in materia incontreranno il presidente Bonaccini che sarà accompagnato dalle parti sociali rappresentative di quel territorio per impostare insieme il lavoro di prospettiva, ma già domani il presidente Meloni sarà sui luoghi dell'alluvione. Per constatare di persona ha terminato in anticipo la sua presenza al G7 e sarà una prima occasione d'incontro anche con le autorità del territorio».

Le altre reazioni

«Giorgia Meloni ha appena annunciato che il G7 del prossimo anno si svolgerà in Puglia. Il ruolo centrale dell'Italia nel Mediterraneo e nel mondo indica una direzione chiara e positiva dell'azione del governo Meloni». Così su Facebook il ministro agli Affari Europei Raffaele Fitto ha commentato l'annuncio della presidente del Consiglio in conferenza stampa dal G7 in Giappone.

«Accolgo con grande piacere la scelta annunciata oggi a Hiroshima dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di tenere il G7 a guida italiana del giugno 2024 nella mia Puglia. Come ha giustamente sottolineato il nostro premier, la Puglia rappresenta nella storia un ponte tra Oriente e Occidente, è dunque un luogo simbolicamente importante in questa fase in cui si sente il bisogno di una riconciliazione tra aree geografiche». Lo afferma il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro e Sanità.

In una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Puglia, ringrazia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni «per aver scelto la Puglia come sede del G7 a guida italiana del giugno 2024: una decisione che denota grande attenzione del governo per la nostra regione e ci riempie di orgoglio. Accogliere i grandi della terra rappresenta una straordinaria opportunità per la Puglia e per tutto il Mezzogiorno. Ci impegneremo al massimo per l'ottima riuscita dell'evento. La Puglia non deluderà».