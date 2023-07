​G7 in Puglia, gli indizi del sottosegretario Mantovano: «Arriveranno 5mila persone, per il luogo un aspetto è fondamentale»

«Il luogo sarà indicato dal presidente del Consiglio che come saprete qualche giorno fa ha svolto un ampio sopralluogo».

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Bari a margine di un incontro, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla scelta del luogo in Puglia che ospiterà il prossimo G7 del giugno del 2024.

Gli indizi

«Certamente sarà in una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti e anche da Grottaglie. Una zona - ha aggiunto - bella, accogliente come è tutta la Puglia». «Direi di non concentrarci con l'attenzione soltanto sul luogo fisico dove vi saranno i 7 grandi, ma su tutto il territorio a sud di Bari, perchè arriveranno complessivamente 5mila persone, ed ovviamente non possono stare solo in un luogo. Sarà mobilitato - ha concluso - il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi».