Il G7 in Puglia si farà: primo sopralluogo del premier Meloni/Ecco dove sta

Il G7 in Puglia si farà: primo sopralluogo della premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è arrivata in Puglia, secondo le prime indiscrezioni la premier trascorrerà il fine settimana in una struttura della zona di Brindisi, un'occasione per testare la possibilità di portare i capi dei sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta proprio nel Sud Italia.

Le ipotesi

L'annuncio c'era già stato: il G7 in Italia «si terrà in Puglia, il Sud del mondo sarà centrale - aveva detto Meloni a Hiroshima -.

Abbiamo scelto la Puglia perché ha un significato simbolico, legato alla posizione geografica».

Ora ci vorrà un anno di tempo per definire tutti i dettagli, ma è necessario individuare un luogo, non solo geografico, che garantisca una buona gestione logistica e della sicurezza delle delegazioni. Da Otranto a Fasano le ipotesi sembrano essere tante.

Otranto

Il castello aragonese, fortezza idruntina simbolo dell'attaco dei turchi alla Porta d'Oriente, secondo delle indiscrezioni sarebbe stato centro di diversi sopralluoghi. Così come Cenobio di Casole, l’antico monastero semi diroccato che prima della distruzione ottomana tra il X e l’XI è stato il simbolo dell’incontro tra l’Est e l’Ovest nel Mediterraneo e che si trova sempre a Otranto.

La zona di Brindisi

Alla prova della sicurezza è passata senza dubbio la struttura di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, che l'estate scorsa ha accolto la star americana Madona insieme al compagno e ai figli. Una struttura la cui logistica gioca a favore, oltre al fatto che per morfologia e livello elevatissimo dei servizi, la struttura si presterebbe bene all’organizzazione.

Ed è proprio qui che sembra trascorrerà il weekend la premier Meloni.

Bari

Anche Bari potrebbe essere una delle ipotesi da vagliare.