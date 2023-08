Meloni, visita-lampo in Albania e Ferragosto in Puglia

Un piccolo break per la premier Giorgia Meloni, che questa mattina ha preso il traghetto per l'Albania insieme a marito e figlia, sospendendo - ma solo per poche ore - la vacanza in Puglia.

Colloquio con Edi Rama e Ferragosto in Puglia

Meloni oggi ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona. Nella breve visita, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata - si apprende - il primo ministro del paese delle aquile Edi Rama. Il giorno di ferragosto il nostro capo del governo dovrebbe trascorrerlo in Puglia.