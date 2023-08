Meloni e Salvini, cena insieme in trattoria in Toscana: foto sorridenti con compagni e figlie tra bistecche e vino rosso

Il clima era conviviale, vino rosso e bistecche alla fiorentina. Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica sera si sono dati appuntamento alla "Cantinetta di Bolgheri", locale nell'entroterra toscano nel Livornese. Una reunion di lavoro prima del cdm di lunedì 7 agosto? Niente affatto. A guardare le foto scattate (e pubblicate) dal titolare del ristorante sui social si direbbe piuttosto una cena in famiglia. Giorgia e Matteo si sono presentati infatti con i rispettivi partner, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno e Francesca Verdini. Nei selfie appaiono abbracciati e sorridenti. A dispetto di chi parlava di rapporti tesi tra i due. «Era la prima volta che li vedevamo - raccontano al Foglio i titolari dell'osteria - e sono andati via molto soddisfatti. Di sicuro sembravano molto uniti, altro che liti».

Compagni e figlie

Certo, non è escluso che a tavola tra una portata e l'altra si siano confrontati sui principali dossier che il giorno dopo sono arrivati sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma quella di domenica sera è sembrata a tutti - parola degli altri ospiti presenti al ristorante - una normale cena in trattoria con le famiglie durante le vacanze estive. Oltre ai rispettivi compagni, infatti, erano presenti anche le figlie di Matteo e Giorgia: Mirta, 11 anni, secondogenita del leader della Lega (che ha un altro figlio Federico) e Ginevra, figlia della Meloni che di anni invece ne ha 7: anche loro compaiono allegre negli scatti che immortalano questo incontro.

Le vacanze di Giorgia

Dopo la Toscana, però Meloni e Salvini sono partiti per lidi diversi: Giorgia al mare, Matteo in montagna a Pinzolo. Dopo aver staccato dagli impegni istituzionali, la premier infatti si è recata in Valle d'Itria, in Puglia, territorio a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Con lei ovviamente il compagno Andrea Giambruno e la piccola Ginevra, spesso al suo fianco anche durante le missioni internazionali. Vacanze bervi, però: si torna dopo ferragosto, per essere già operativi lunedì 21.