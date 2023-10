Meloni, la sorella Arianna sul caso Giambruno: «Secondo voi come sta? Così ci fate prendere un sacco di voti»

Arianna Meloni difende a spada tratta la sorella Giorgia davanti ai giornalisti, che le hanno chiesto se qualcuno sta cercando di colpire il premier usando la sfera privata. Intercettata all'esterno del teatro Brancaccio di Roma, a margine dell'evento organizzato da Fratelli d'Italia per celebrare un anno di governo, la responsabile del Dipartimento adesioni e della segreteria politica del partito ha detto: «Se a voi sembra normale questo tipo di stampa... Ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti. Questo non è giornalismo, è pettegolezzo».

Arianna Meloni indispettita per le domande sul caso Giambruno

Arianna Meloni, visibilmente indispettita dalle domande sul caso Giambruno, risponde poi a un giornalista che le chiede come stia la sorella: «Secondo lei, come sta?», dice seccata prima di allontanarsi in scooter dietro a una donna.

Giorgia Meloni oggi era la grande assente della kermesse organizzata da FdI.

io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FdI».