Coppie scoppiate nel 2023, i 23 addii vip: da Meloni a Giambruno a Ricky Martin e Jwan Yosef (ma anche Bruganelli e Bonolis)

Fine anno, è tempo di bilanci per tutti. E così il 2023 sarà ricordato anche per i tanti addii dei personaggi dello spettacolo, alcuni più quotati altri inaspettati. Da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, ma anche Tiziano Ferro e Victor Allen, scopriamo allora quali sono stati i vip che si sono detti lasciati nel 2023 dopo tanti anni d'amore.

Coppie scoppiate nel 2023: Meloni-Giambruno

Con una foto sui social che mostrava un ritratto da famiglia perfetta, Giorgia Meloni annuncia la sua decisione di separasi da Giambruno, suo compagno da una vita e padre della figlia Ginevra. «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto» ha scritto la premier su Instagram annunciando la separazione dopo la bufera dei fuorionda sessisti (mandati in onda da Striscia) in cui il primo first gentleman d'Italia era finito. «Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra» aggiunge il premier. Puntualizzando: «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo». Finisce così dopo 10 anni, la storia tra Meloni e Giambruno.

Canalis-Perri

I rumors si sono rincorsi per mesi, poi la conferma: Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno annunciato al mondo il loro addio. Le nozze arrivate il 14 settembre del 2014 e la figlia nata Skyler Eva avuta 7 anni fa, la storia tra Elisabetta e Brian sembrava senza ombre e frontiere. Un amore nato e cresciuto tra l'Italia e gli Stati Uniti ma lontano dai riflettori.

Genitori (vip) separati, dalla Meloni a Ilary: la "guerra" dei figli a Natale. Spinalbese deluso, Bruganelli in famiglia, Tiziano Ferro (quasi) in lacrime

A chiedere il divorzio è stata la showgirl per «differenze inconciliabili». E poi nessuna dichiarazione da parte di nessuno dei due. Poco tempo dopo l’ex velina è uscita allo scoperto con l’istruttore di kickboxing Georgian Cimpeanu con il quale ora vive una storia. Della nuova vita di Brian invece non si sa nulla.

Bruganelli-Bonolis

Altra coppia che si è lasciata, stupendo (non troppo) tutti è quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Avevano provato a smentire con dei video social anche per proteggere i figli, ma poi hanno vuotato il sacco con un'intervista in esclusiva a Vanity Fair. I motivi reali della separazione non sono mai stati detti, se non per il fatto che le loro strade avevano preso direzioni diverse. «Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente», ha dichiarato l'imprenditrice. E così è. I due vivono con estrema maturità questa nuova forma di rapporto, che in realtà li vede solo in due case separate (la Bruganelli sta facendo i lavori nella nuova abitazione), ma per il resto uniti come prima: vacanze assieme così come anche le feste. Bravi.

Belen-De Martino

Tra i divorzi e le separazioni vip del 2023 tra le più chiacchierate c’è sicuramente l’ennesimo addio (condito da rivelazioni di corna) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, sposati dal 2013, si sono presi e lasciati svariate volte e sembravano finalmente aver trovato la loro dimensione. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto (di nuovo). I pettegolezzi si sprecano e De Martino rimane in silenzio mentre la Rodriguez qualcosa a Domenica In (e pure più di qualcosa) l'ha detta.

Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

La showgirl intanto ha ritrovato la serenità tra le braccia del suo amico storico Elio Lorenzoni. Con lui (e Luna Marì figlia di Antonino Spinalbese) ha passato anche le feste di Natale. Stefano? A parte qualche paparazzata con qualche ragazza, si dedica al lavoro e al figlio Santiago.

Giorgia Soleri-Damiano David

Non erano sposati, ma innamorati da molto tempo, eppure anche Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin si sono detti addio nel 2023. I due stavano insieme da diversi anni ed erano da poco andati a convivere. Poi il gossip e la separazione: il cantante è stato paparazzato mentre baciava Martina Taglienti. E Giorgia ha detto “Ciao Ciao, con le mani e con i piedi”.

Codegoni-Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, coppia nata all'interno della Casa del Gf Vip, si sono lasciati. Da tempo si rincorrevano le voci di una loro profonda crisi, soprattutto dopo la nascita della piccola Celine Blue, ma solo da qualche mese è arrivata la conferma che il loro amore è arrivato al capolinea. Ad annunciarlo la stessa Sophie su Instagram: «Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto». In tv si sono accusati di ogni cosa, lei dice che lui l'ha tradita (con tanto di foto alla mano), lui che lei è plagiata dalla mamma e da un cartomante. Insomma quale è la verità non si sa ma ciò che è certo è che si sono lasciati, almeno per adesso. D'altronde, «so' ragazzi» avrebbe detto quel genio di Proietti.

Ferro-Allen

Altra coppia vip che si è separata nel corso dell’anno generando non poco clamore è stata quella formata da Tiziano Ferro e da Victor Allen. Dopo 7 anni d'amore, 4 di matrimonio e due figli (adottivi), la coppia si è detta addio. nessuno dei due ha svelato i motivi della separazione ma quello che sappiamo è che saranno entrambi ottimi genitori. Il cantante di latina nel frattempo non sta ancora bene e ha rivelato su Instagram di non riuscire ancora a cantare e scrivere, ma è pronto a tornare.

Ramazzotti-Virzì

Nella rete degli addii rimangono intrappolati anche Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. La coppia, che si è conosciuta sul set nel 2007, ha 2 figli e si era già lasciata una volta nel 2018 per poi tornare insieme. Alcuni mesi fa, Micaela Ramazzotti ha risposto ai gossip spiegando la situazione ai media: «In tutti i matrimoni esistono momenti difficili, e il nostro è in una fase delicata. Stiamo collaborando per gestire questa situazione nel miglior modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata». Poi il crack. Per la prima volta dopo mesi di voci e pettegolezzi Micaela Ramazzotti ha parlato della fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì, al quale era legata da quasi sedici anni.

Colò-Antonino

Anche Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono detti addio, dopo quasi 20 anni di matrimonio. Lo ha confermato la conduttrice durante un’intervista al settimanale Nuovo. E non era finita da poco: «Io e Alessandro siamo un coppia professionale e non più sentimentale da molto tempo, però siamo amici, colleghi e ci vogliamo bene. È la dimostrazione che i rapporti possono trasformarsi e durare anche al di là del matrimonio». E per loro l'amore prosegue in altre forme.

Nazzaro-Amoruso

Sembravano la coppia d'oro su cui puntare, ma anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati nel 2023. Lei ha già un nuovo amore, Stefano Oradei. «Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio - ha svelato Manila a Verissimo - Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio». Lui invece ha replicato: «Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso».

Cassel-Kunakey

Ma non l'anno nero per l'amore non ha travolto solo i vip italiani anche molti di quelli internazionali si sono detti addio. Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati dopo cinque anni di matrimonio e una figlia insieme, Amazonie. Il divo francese ha eliminato dai social ogni traccia della seconda moglie. «Si sono separati settimane fa e Tina ha il cuore spezzato», dice una fonte a loro vicina. Nell’agosto 2018 si sono detti sì con una cerimonia a sorpresa super romantica, l’anno dopo è nata Amazonie, la loro prima figlia insieme, la terza per il divo francese, dopo Deva e Leonie, avute con Monica Bellucci con la quale è stato sposato fino al 2013, per 14 anni.

Martin-Yosef

Differenze inconciliabili: sarebbe questa la ragione che ha causato il divorzio fra Ricky Martin e Jwan Yosef, annunciato il mese scorso. Non si tratta in realtà di una decisione nata del nulla, ma molto ponderata secondo quanto l’artista ha rivelato nel corso di un’intervista a Telemundo; addirittura da diversi anni: «Abbiamo pianificato questa situazione per molto tempo, risale a prima della pandemia», ha dichiarato. Certo una scelta non semplice anche in considerazione dei due figli - Lucia e Renn – che la coppia ha insieme. E, proprio in relazione ai due figli, Ricky Martin ha spiegato che il periodo di crisi che hanno attraversato prima del divorzio non è mai stato reso palese di fronte ai piccoli di casa e che i litigi semmai si svolgevano nella loro camera da letto. 51 anni Martin (con altri due figli avuti con la gestazione per altri), 38 Yosef, nel prossimo futuro hanno l’intenzione di crescerli insieme e stanno predisponendo il tutto affinché ci sia un affido congiunto.

Spears-Ashgari

Anche la storia tra Britney Spears e Sam Ashgari è giunta al capolinea nel 2023. A confermarlo, dopo le parole del personal trainer iraniano, che aveva pubblicato uno scarno comunicato via social, è stata la stessa popstar in un lungo post su Instagram. Dopo sette anni di fidanzamento e a poco più di un anno dal loro matrimonio, la coppia ha deciso di separarsi per «differenze inconciliabili», come si legge nelle carte del divorzio citate da TMZ.

Kevin Costner-Christine Baumgartner

E pure Kevin Costner ha divorziato da Christine Baumgartner dopo 18 anni di matrimonio e 3 figli. Un rappresentante dell'attore ha detto a fonti USA: «Sono emerse circostanze al di fuori del suo controllo, che hanno portato il signor Costner a dover partecipare a un'azione di scioglimento del matrimonio». La separazione, seppure non amichevole, non sembrava destinata a scontri epici. Invece, tutto è cambiato quando Costner ha fatto sapere di essere furioso perché la moglie non voleva lasciare la casa di famiglia (dal valore di 145 milioni di dollari). Un compound che dà sulla spiaggia a Carpinteria, nella Contea di Santa Barbara in California. Rendendolo, di fatto, un senzatetto. Al netto di quanto sia ridicola questa affermazione, di vero c’è che nell’accordo prematrimoniale è scritto che la villa dove la donna vive con i figli rimanga a Costner. La risposta della donna non si è fatta attendere. Ha accusato l’attore di voler rendere i loro figli dei «senzatetto, cacciandoli dalla casa nella quale hanno vissuto tutta la loro vita».

Vergara-Manganiello

Dopo sette anni di matrimonio, anche Joe Manganiello e Sofia Vergara si sono detti (inaspettatamente) addio. Secondo PageSix, i due si erano allontanati già da un po' per riflettere sulla direzione delle loro vite. «Si stavano allontanando da tempo e hanno cercato di risolvere le cose, ma sono concentrati su diverse aspetti della loro vita al momento», ha detto una fonte vicina a Sofia Vergara, che su Instagram sta raccontando la sua vacanza in Italia insieme a un gruppo di amici organizzata in occasione dei suoi 51 anni.

Grande-Gomez

Marito e moglie dal maggio 2021, Ariana Grande e Dalton Gomez si sono separati quest'anno. Tuttavia, secondo alcune fonti sarebbero rimasti molto amici. Il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez è giunto ufficialmente al capolinea dopo due anni. Come riportato da TMZ, il 18 settembre 2023 la legale della popstar, Laura Wasser, ha depositato in un tribunale di Los Angeles l’istanza di divorzio dall'agente immobiliare per «differenze inconciliabili». Alla richiesta ha fatto seguito subito dopo l'analoga istanza di Gomez. Secondo le indiscrezioni, già all’inizio dell’anno la coppia ha vissuto un periodo di crisi e una separazione di fatto, ora sfociati nella rottura definitiva. Tuttavia, i due non nutrirebbero rancore: “Sono stati davvero premurosi e rispettosi l’uno dell’altro in ogni fase di questo processo” ha dichiarato una fonte.

Jenner-Scott

Dopo vari ritorni di fiamma e allontanamenti, sembra che sia finita definitivamente tra Kylie Jenner e Travis Scott dopo 6 anni insieme e 2 figli. La notizia risale allo scorso gennaio e, a distanza di mesi, non sembrano esserci spiragli per una riconciliazione.

Gallagher-MacDonald

Dopo le voci che si sono susseguite a inizio 2023, Noel Gallagher e Sara MacDonald divorziano. La coppia, che ha due figli, ha deciso in accordo di separarsi. La dichiarazione ufficiale diffusa dalla coppia e riportata dal magazine NME: «Noel e Sara continueranno a prendersi cura insieme dei loro figli che rimangono la loro priorità. Noel e Sara chiedono ai media di rispettare la loro privacy e quella della famiglia in questo momento». A lei va un maxi risarcimento da 20 milioni e la villa nell'Hampshire dov'è rimasta con i figli Donovan e Sonny. Le indiscrezioni sui presunti tradimenti da parte di lui sono state invece smentite.

Jackson-Turner Smith

Il 12 settembre, posavano sorridenti alla New York Fashion Week, il giorno dopo lei ha depositato in tribunale la richiesta di divorzio. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno la separazione tra Joshua Jackson, l’amatissimo Pacey di Dawson’s Creek, e la collega attrice Jodie Turner-Smith. Dopo quattro anni di amore, i due si lasciano per “differenze inconciliabili”. Turner-Smith, 37, ha chiesto equa custodia congiunta, sia fisica, sia legale della piccola Juno, 3 anni, trovando l’approvazione di Jackson, 45. Secondo il The Blast, Jackson non sarebbe d’accordo su un solo punto: la data della separazione. L’attrice britannica infatti aveva indicato il 13 settembre, mentre per Jackson la rottura sarebbe avvenuta il 30 dello stesso mese.

Jackman-Lee Furness

La coppia ha annunciato di essersi separata dopo 27 anni di matrimonio. "Nel corso di quasi 3 decenni, siamo stati benedetti a condividere la nostra vita come marito e moglie in un meraviglioso e amorevole matrimonio. Il nostro percorso sta ora cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale", hanno dichiarato Hugh Jackman e la sua ex moglie Deborra-Lee Furness.

Turner-Jonas

Insieme sui social, nei videoclip e nella vita reale, Joe Jonas e Sophie Turner erano considerati tra le coppie più belle di Hollywood. Quattro anni di matrimonio e due splendide figlie sembravano aver sigillato una delle unioni più solide tra le star internazionali, ma qualcosa è andato storto. Neanche ventiquattro ore dopo l’ufficializzazione della rottura, i tabloid statunitensi sembrerebbero aver svelato il motivo della separazione. E, a quanto pare, per il gossip avrebbe a che fare con un una notte brava e una telecamera manomessa dall’attrice de “Il Trono di Spade”,

Berry-Martinez

Dopo 8 anni di battaglie legali, Halle Berry e Olivier Martinez (ex terzo marito) hanno finalizzato il divorzio. Che è costato caro all’attrice 57enne. Secondo quanto infatti rivela PageSix, dovrà pagare 8mila dollari al mese per il mantenimento di Maceo, il figlio (che ora ha 9 anni) nato dal matrimonio con l’attore francese, anche lui 57enne.

Lavigne-Sun

Lo scorso aprile era arrivata la proposta di matrimonio ufficiale ma, ad oggi, è giunta al capolinea la storia d’amore tra Avril Lavigne e il compagno Mod Sun. La cantante, inoltre, sarebbe già stata avvistata in compagnia di un altro uomo e si tratterebbe di nientemeno che il rapper Tyga. Secondo quanto riportato da “TMZ”, Avril e Mod Sun avrebbero «cercato di far funzionare le cose, ma non sono andate»