Gf Vip, arriva il ciclone Delia Duran: Soleil Sorge pronta ad abbandonare il reality. Le anticipazioni

Torna per un'altra puntata ricca di sorprese il Gf Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, è pronto a segnare un'altra pagina della televisione di Mediaset con il trentaquattresimo appuntamento. Il grande momento è arrivato. Dopo l'annuncio dato in diretta e una quarantena passata, stasera entrerà nel loft di Cinecittà come concorrente Delia Duran. Entra da single la moglie di Alex Belli che ci ha tenuto a precisare nella scorsa puntata che si è presa una pausa di riflessione e ha bisogno di staccarsi dal marito per capire realmente se andare avanti insieme o no. Certo nel frattempo la lettera a Novella 2000 l'ha lasciata per far sapere all'ex di centovetrine che lei aspetta di essere ricorteggiata e conquistata. Insomma pare proprio che la coppia Belli-Duran non perda occasione per essere protagonista.

Fatto sta che stasera Soleil Sorge, l'amica speciale dell'attore, scoprirà nel nuovo ingresso e chissà come la prenderà. Le anticipazioni della puntata del 14 gennaio parlano infatti di una reazione forte da parte di Soleil. È stata la stessa infatti, in diretta con Alfonso Signorini, a non lasciar spazio a fraintendimenti: se nella Casa del Grande Fratello fosse diventata una nuova concorrente Delia Duran, lei sarebbe uscita. Dunque c’è grande tensione da parte dell'esercito dei fan della Sorge perché questa sera d'impulso potrebbe decidere di lasciare la Casa, anche se noi ci crediamo poco che questo accada.

Coppie in crisi

Ma dell'ingresso di Delia potrebbe essere intrigato anche Alessandro Basciano che in rotta con la fidanzata (vippona) Sophie Codegoni (nonostante il bacio delle ultime core che indicherebbe la pace fatta) potrebbe cadere nella tentazione dello stuzzicare la modella di origine venezuelane, mandando così avanti anche a livello mediatico il botta e risposta a cui ormai i telespettatori sono legati tra lui e Belli. L'imprenditore non sta passando ore facili, ha una forte mancanza del figlio e ha voglia di stabilità e di una famiglia. Dello sfogo se ne è presa "carico" Jessica Selassiè che continua a marcare stretto Alessandro, nonostante l'amicizia con Sophie. Ma stasera per Basciano arriverà anche una sorpresa che dovrebbe riportargli un po' di serenità.

Le sorprese

Momenti difficili anche per Gianmaria Antinolfi sempre più preso da Federica Calemme che dopo averlo baciato gli ha rifilato un sonoro due di picche. L'imprenditore napoletano innamorato dell'amore non riesce a trovare la sua metà e stasera per lui entrerà la mamma.

Manila vs Nathalie

Ma non solo sorprese, il clima nella casa, nonostante la sgridata di alfonso Signorini resta teso. E mentre katia Ricciarelli se la prende con davide Silvestri e Barù per averle riservato il temrine «vecchietta» tra Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo (inaspettatamente risultata la preferita del pubblico) i malumori crescono.

Le nomination

Infine il verdetto del televoto questa sera, 14 gennaio, sarà particolarmente importante in nomination ci sono tre donne: Soleil, Carmen Russo e Federica Calemme. In particolare le prime due nominate sono state per mesi le preferite del pubblico.