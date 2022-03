Addio al freddo invernale, in Puglia bel tempo e temperature in rialzo. Ma nel weekend nubi e pioggia

Freddo invernale e instabilità al capolinea: in Puglia torna l'anticiclone. Dopo aver apportato condizioni di marcata instabilità atmosferica e nevicate fino a quote alto-collinari, le fredde correnti in afflusso dalla Russia stanno per abbandonare definitivamente le regioni meridionali. «A partire da martedì 22 marzo la progressiva rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà un deciso miglioramento del tempo e un sensibile rialzo termico sulla Puglia - secondo gli esperti metereorologi di 3bMeteo - Tra giovedì e venerdì massime pienamente primaverili con punte di 20-21°C nelle pianure interne, valori diurni compresi tra 16 e 18°C lungo le coste». Durante le ore notturne, tuttavia, si assisterà a un radicale con calo termico con temperature giù anche di 10 gradi.

Tempo instabile nel weekend

Seguirà, nel corso del weekend, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche per effetto di una circolazione depressionaria di matrice afro-mediterranea, ancora da confermare nei dettagli. Tra sabato e domenica non si escludono venti, piogge e temporali dal Salento sino alla zona del Foggiano. Maggiori dettagli si avranno, comunque, già nelle prossime ore.