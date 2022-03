Puglia, freddo e neve ancora per una settimana: correnti gelide dalla Russia e crollo delle temperature

Puglia stretta (ancora) nella morsa del maltempo, almeno fino al prossimo fine settimana. E la primavera sembra allontanarsi. Crollo delle temperature in tutta la Regione e neve nella zona del Foggiano. Correnti fredde e instabili provenienti dalla Russia continueranno a mettere a dura l'Italia e in particolare le zone adriatiche e il Sud con nevicate anche a quote basse.

Le previsioni per martedì 8 marzo

Correnti fredde e crollo termico delle temperature con tempo instabile previsto in Puglia con piogge e nevicate a quote basse, dai 100/300 mt ma a tratti possibili fino a quote pianeggianti anche sulle coste.

Ma se nella giornata di mercoledì 9 marzo la situazione meteo sembrerebbe rientrare, il weekend porta con sé una sorpresa (secondo il meteo.it): «L'anticiclone - dicono i meteorologi - è destinato ad allungarsi verso il Nord Europa, scatenando ancora una volta venti gelidi sul suo bordo orientale diretti verso il bacino del Mediterraneo».

Fino al prossimo weekend appunto. Le correnti fredde infatti interesseranno le giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo con temperature sotto la media climatica "8°C in meno rispetto a quanto ci si attenderebbe a metà marzo", tant'è che, avvisano gli esperti saranno possibili gelate nella notte e al primo mattino anche in pianura.