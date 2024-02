Puglia, torna l'inverno: piogge e temperature in calo. Le previsioni meteo

Arriva la burrasca di Carnevale, anche in Puglia. Maltempo in arrivo e ritorno dell'inverno con il ciclone Pulcinella. Gli italiani possono godersi gli ultimi giorni di temperature miti poi bisognerà fare i conti con un importante cambiamento delle condizioni meteo a partire da venerdì 9 febbraio, con piogge e temperature in calo. Il super anticiclone che ci ha accompagnato nelle ultime settimane ha i giorni contati, la situazione meteorologica sta finalmente per cambiare, come conferma Edoardo Ferrara di 3b meteo. E in Puglia? Stempo sabile almeno fino a venerdì 9 febbraio, poi si cambia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

