Caldo addio, arrivano pioggia e freddo in Puglia. Ecco le previsioni meteo

Ultimi giorni di caldo eccezionale anche in Puglia. Arrivano pioggia e freddo: da giovedì 22 febbraio - il termometro si riporterà verso la climatologia del periodo, ma non farà freddo. Gli esperti di 3bmeteo annuncia un deciso cambiamento del quadro meteorologico nel corso della nuova settimana; un nucleo d'aria fresca dai Balcani raggiungerà infatti il basso Adriatico nella notte su martedì, accompagnato da piogge e locali temporali, un calo termico e venti in rapido rinforzo dai quadranti nordorientali. Oggi - martedì 20 febbraio - apice del maltempo su Puglia, Molise centro-orientale e alta Basilicata con rovesci intermittenti e nevicate sulle principali cime dell'Appennino. Meglio da mercoledì ma non durerà molto perché nel fine settimana giunge una nuova perturbazione, questa volta da Ovest con rovesci soprattutto su Lucania e Salento.

Ma vediamo quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

