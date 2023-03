Lettera con proiettile recapitata a Francesco Boccia. Svastica e scritte contro Schlein

Una lettera con minacce destinata al senatore Pd Francesco Boccia è stata recapitata al Nazareno. E' quanto viene confermato da ambienti dem. Il senatore ha infatti ricevuto nel pomeriggio una busta con un proiettile al Nazareno. Sul posto sono intervenuti agenti della Digos. A Viterbo invece sono comparse svastica e scritta contro Elly Schlein.

Schlein

«Di fronte alle inaccettabili minacce arrivate oggi al senatore Francesco Boccia voglio fargli pervenire la mia personale vicinanza e solidarietà insieme a quella di tutta la comunità democratica. Né Francesco, sono certa, né il Partito Democratico si faranno intimidire da questi gesti vigliacchi. Proseguiremo insieme il lavoro che ci aspetta e che è appena iniziato»ha dichiarato la segretaria del PD, Elly Schlein.

Il segretario del Pd pugliese

«Manifestiamo la nostra solidarietà alla segretaria Elly Schlein per quanto avvenuto oggi a Viterbo, dove è apparsa una scritta offensiva accompagnata dalla svastica, che purtroppo riporta alla mente uno dei periodi più bui che l'umanità abbia mai vissuto. Si tratta di un atto disgustoso che condanniamo con forza: siamo certi che Elly non si farà intimidire da quanto accaduto, e noi saremo ancora più saldamente al suo fianco nel condannare e combattere gesti di tale violenza. Allo stesso modo esprimiamo vicinanza al senatore Francesco

Boccia, che ha ricevuto nel pomeriggio una busta con un proiettile al Nazareno. Ci auguriamo che gli autori di entrambi i gesti possano essere presto identificati, e auguriamo a Elly e Francesco di proseguire con serenità il proprio lavoro in seno alle istituzioni», afferma in una nota il segretario del Pd Pugliese Domenico De Santis sugli «incresciosi fatti che hanno riguardato i due esponenti del Partito Democratico nella giornata di oggi».