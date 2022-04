Pd, Lacarra alle civiche: «Il partito non è un tram»

Se sinora, probabilmente per una forma di pudore, era rimasto un po’ in disparte, ora Marco Lacarra sembra deciso a riprendere in mano il suo ruolo di segretario del Pd regionale.

D’altronde, che sia ufficialmente in sella lo dimostra anche il “sigillo” con cui da Roma nelle scorse ore gli hanno dato il via libera sull’approvazione delle liste, nonostante la presenza del commissario ad acta Francesco Boccia. L’anomalia esiste: in situazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati