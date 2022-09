Diretta Elezioni politiche, in Puglia scrutinate 300 sezioni: il M5S è il primo partito. Centrodestra in testa a Bari

Primi dati anche per la Puglia. Le elezioni politiche vedono Fratelli d'Italia in testa già dagli exit poll, con la coalizione di centrodestra che dovrebbe avere la maggioranza in Parlamento. In Puglia si procede, come nel resto dell'Italia, con le prime sezioni arrivate (e ufficializzate dal Ministero dell'Interno) poco dopo la mezzanotte. Sono appena 184 le sezioni scrutinate su 4.028 nella nostra regione.

Politiche 2022, in Puglia le prime 300 sezioni

Ore 1.29 A Bari città su 89 sezioni scrutinate (su 346) Fratelli d'Italia è al 23%, decisamente in vantaggio rispetto al Partito Democratico (18%). Primo partito anche qui il Movimento 5 Stelle: 29,07%.

Ore 1.12 Scrutinate 353 sezioni su 4.028 (circa una su dieci). Di seguito i risultati parziali per il Senato in Puglia: centrodestra 42,35% (Fratelli d'Italia 23,89%, Forza Italia 12,64%, Lega 5,25%, Noi Moderati 0,57%), M5S 29,04%, centrosinistra 20,05% (Pd 14,96%, Alleanza Verdi e Sinistra 2,66%, +Europa 1,86%, Impegno Civico 0,58%), Azione-Italia Calenda 4,26%, Italexit 1,36%, Unione Popolare 1,00%.

Ore 1.05 Su scala locale: a Taranto - con 28 sezioni scrutinate su 191 totali - il Movimento 5 Stelle è in vantaggio sulla coalizione di centrodestra.

Ore 00.58 Su 184 sezioni scrutinate, il centrodestra ha il 42,36% delle sezioni, il centrosinistra il 19,75%. Il Movimento 5 Stelle regge: 29,48%.

Ore 00.50 Tra i collegi uninominali per il Senato si configura un testa a testa nel Foggiano, con Naturale (M5S) al 38,43% e Fallucchi (centrodestra) al 38,02%.

Ore 00.46 Scrutinate le prime 99 sezioni, i numeri restano stabili: 41,12% per il centrodestra (22,73% per Fratelli d'Italia, 12,92% per Forza Italia). Il Movimento 5 Stelle sfiora il 30% (29,85%) e supera il centrosinistra (20,53%). Sono solo le prime sezioni (in totale saranno 4.082), il Pd è al 15,33%.

Ore 00.33 Cresce il centrodestra nelle sezioni scrutinate. Al momento sono 32 in tutto: 43,89% per la coalizione, circa il 23% per FdI. Il Movimento resta il partito più votato, scende il Pd (15%).

Ore 00.26 Si conferma il trend nazionale, almeno per quel che riguarda le coalizioni: il centrodestra è al 38,90% (822 voti), con Fratelli d'Italia che si attesta sul 22% e Forza Italia sull'11%. Il centrosinistra è al 23,43% (il Pd al 17%), il Movimento 5 Stelle è - secondo queste prime dieci sezioni - il primo partito in Puglia con il 28,02%. Il Terzo Polo è sotto il 5%.