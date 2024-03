Il Lecce è rinato: autogol di Gyomber su tiro di Krstovic, Salernitana battuta. E ora la classifica torna a sorridere

Bentornato, Lecce. Salernitana battuta con l'autogol di Gyomber su tiro di Krstovic e la classifica torna a sorridere (13esimo posto momentaneo, ma Cagliari e Udinese hanno perso nel pomeriggio). La prima di Gotti è una partita da squadra calata benissimo nella realtà di chi deve salvarsi: il Lecce va in vantaggio con cinismo grazie a una deviazione dell'attaccante montenegrino. La Salernitana dell'ex Liverani (prima volta contro il Lecce) gioca anche bene, fa un buon possesso palla ma non riesce a colpire. La "rivoluzione" delle due punte nel Lecce non toglie alla squadra le misure giuste: i giallorossi difendono spesso con dieci uomini dietro il pallone. Alla fine gli attacchi dei granata non producono effetti. La squadra di Gotti soffre ma alla fine la porta a casa. E fa festa.

Salernitana-Lecce, rivivi la diretta

Finisce qui

48' In un minuto: pericoloso prima il Lecce, poi la Salernitana. Premono i padroni di casa.

45' Sei minuti di recupero.

43' Calcio d'angolo per la Salernitana. Bravo Falcone.

41' Falcone in due tempi su cross di Candreva

38' Bravo Sansone in ripiegamento.

37' Giallo per Zanoli.

34' Dentro Gonzalez per Krstovic.

28' Gran parata di Falcone. Preme la Salernitana

26' Dentro Sansone per Gallo.

23' Krstovic ci prova: rinvio dal fondo.

21' In pressing il Lecce, che cerca il recupero palla alto.

15' Salernitana col possesso dal basso. Lecce ordinato dietro.

10' Il Lecce regge bene e ora gioca in velocità.

1' Inizia la ripresa

Un Lecce cinico, concreto, con pochi fronzoli ma con due punte è in vantaggio all'intervallo a Salerno.

La rivoluzione di Gotti è più nell'atteggiamento e nell'attacco "pesante" che nel gioco. La Salernitana, spuntata e imprecisa in area avversaria, è stata punita da Krstovic.

45' Un minuto di recupero.

42' Salernitana a un passo dal gol. Salva il Lecce

40' Lecce cinico e concreto in una partita nella quale il possesso è a favore della Salernitana.

38' La Salernitana fa girare bene la palla ma fin qui il Lecce si difende con grande ordine.

36' Ancora Lecce davanti, libera la Salernitana.

30' Tiro al volo di Almqvist: parata.

23' Ancora super Falcone sul tiro di Tchaouna.

16' Il Lecce è in vantaggio! Gol di Krstovic su un tiro-cross di Almqvist. Il montenegrino trova la deviazione vincente. 0-1

14' Bravo Falcone su un colpo di testa. Il Lecce ora soffre.

13' Calcio d'angolo per i granata.

11' Bene la Salernitana. Il Lecce si difende con ordine

9' Palla dentro della Salernitana, Pongracic riesce ad allontanare

5' Partita equilibrata a Salerno. Prova uno spunto Gallo, ma viene fermato.

1' Partita iniziata!

17.55 Squadre nuovamente negli spogliatoi.

17.40 Squadre in campo per il riscaldamento

Salernitana-Lecce, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Tchaouna, Weissman. Allenatore: Fabio Liverani.

LECCE (4-3-1-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Luca Gotti.