Apoteosi Lecce, tre gol al Sassuolo e salvezza più vicina: capolavoro di Gotti

Capolavoro Lecce. Da apoteosi. Da avvicinare la salvezza, che adesso sembra davvero a un passo. Tre a zero a Sassuolo, in una partita semplicemente perfetta, che vale tantissimo. Festa per gli oltre 4mila tifosi giallorossi nel settore ospiti.

Gotti risponde alle vittorie di Empoli e Verona, va a quota 35 punti e sale a +8 dalla zona retrocessione. Per la cronaca: a segno Gendrey in avvio, raddoppio di Dorgu e gol del 3-0 siglato da Piccoli in contropiede al 60'. Lecce ben messo in campo, bravo a colpire e senza mai rischiare nulla.

Sassuolo-Lecce diretta

43' Adesso il Lecce gioca sul velluto.

41' Fuori Gendrey per problemi fisici.

35' Sugli spalti show dei tifosi giallorossi.

30' Nel Lecce fuori Dorgu e Piccoli, dentro Sansone e Berisha.

25' Il Sassuolo pericoloso con un colpo di testa di Mulattieri.

16' Apoteosi Lecce!!! Krstovic per Piccoli, che deposita in fondo al sacco. Il Lecce chiude la partita.

11' Rafia fuori, dentro Gonzalez.

9' Dorgu pericoloso di testa, salva Ferrari.

7' Inutili i timidi attacchi del Sassuolo.

3' Il Lecce conquista un corner.

1' Inizia la ripresa.

Lecce avanti 2 a 0 in casa del Sassuolo al termine del primo tempo. L'ottimo avvio dei giallorossi ha portato alle realizzazioni di Gendrey e Dorgu nel primo quarto d'ora del match. Poi la formazione di mister Gotti ha gestito il doppio vantaggio. Sassuolo in difficoltà.

47' Fine primo tempo

45' Due i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

40' Scambio al limite dell'area tra Krstovic e Piccoli, tiro della punta respinto dalla difesa del Sassuolo

36' Lecce in controllo del match

28' Formazione neroverde pericolosa in avanti sull'inserimento di Viti alle spalle della difesa giallorossa.

Chiusura di Gallo.

23' Reazione Sassuolo: colpo di testa di Pinamonti, la sfera termina di poco a lato

15' Raddoppio della formazione salentina: Gallo dalla sinistra mette al centro per l'inserimento vincente di Dorgu. 0 a 2.

10' Punzione di Oudin precisa sul secondo palo per l'inserimento di Gendrey che di testa indirizza sul palo opposto. Consigli battuto. Lecce in vantaggio.

6' Prima occasione per il Lecce. Sugli sviluppi d'angolo battuto da Oudin, Blin colpisce di testa: palla alta oltre la traversa.

1' Inizia il match

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo: Consigli, Erlic, Matheus Henrique, Pinamonti, Bajrami, Ferrari, Viti, Toljan, Thorstvedt, Lauriente, Defrel. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Doig, Tressoldi. Allenatore: Davide Ballardini

Lecce: Falcone, Gendrey, Pongracić, Baschirotto, Gallo, Blin, Oudin, Dorgu, Krstović, Piccoli, Rafia. A disposizione: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Luigi Rossi sez. di Rovigo - Marco Scatragli sez. di Arezzo