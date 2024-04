Milan-Lecce 3-0, diretta: dilaga il Milan, giallorossi furiosi con l'arbitro

Il Lecce alla Scala del calcio per portare a casa punti pesanti. Servirà l'impresa contro il Milan di Pioli, ma con Gotti in panchina i giallorossi hanno ottenuto quattro punti in due partite, giocando con Salernitana e Roma.

Milan-Lecce, diretta

43' Al tiro Pierotti: respinge Maignan in modo un po' difficoltoso.

30' Al tiro Almqvist, para Maignan.

20' Al tiro Theo Hernandez, traversa.

17' Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani lascia San Siro.

13' Il Var conferma la rete del Milan. Proteste del Lecce. Il calcio di rigore sembrava possibile.

11' Gol del Milan. 3-0, rete di Leao. Poco prima il Lecce chiedeva un calcio di rigore per una spinta su Almqvist.

4' E' il Milan, adesso, a fare la partita.

1' Inizia la ripresa. Doppio cambio nel Lecce: dentro Almqvist e Piccoli per Banda e Gonzalez.

Primo tempo, il commento. Il Milan domina nel primo tempo contro il Lecce. I giallorossi sfiorano la rete dopo 3' con Joan Gonzalez, che al volo manda a lato da ottima posizione. Poi è monologo rossonero: prima Pulisic, poi Giroud mandano al tappeto un Lecce confuso e in bambola per larghi tratti dei primi 25'. Gonzalez, di gran lunga migliore dei salentini, colpisce una traversa. Sliding doors del match, che non si riapre. E Krstovic, ingenuamente, affonda il colpo su Chukwueze. Rosso diretto.

46' Fine primo tempo.

44' Krstovic affonda su Chukwueze con una gamba altissima: rosso diretto. Non c'è violenza ma la gamba era molto alta.

34' Ammonito Krstovic.

29' Traversa del Lecce. Gonzalez di testa non realizza per questione di centimetri.

Lecce sfortunato

23' Reagisce il Lecce: tiro alto, ma la squadra salentina si rivede in attacco.

20' Raddoppio del Milan. Su corner, Giroud colpisce bene di testa in area e fa 2-0. Tredicesimo gol per la punta del Milan.

17' Lecce in difficoltà nel ripartire.

11' Ancora pericoloso il Milan con Chukwueze.

9' Ancora Pulisic di testa, miracolo di Falcone. Adesso il Milan prova a legittimare il vantaggio

8' Gran rete di Pulisic, palla arrivata al limite dell'area di rigore dalla destra, controllo e tiro.

7' Gol del Milan. Cristian Pulisic: rossoneri in vantaggio

4' Pericoloso il Lecce: al tiro Gonzalez, fuori di un soffio.

3' Palla interessante messa dentro dal Milan: era fuorigioco.

1' Inizia il match.

14.55 Tutto pronto a San Siro. Le squadre fanno l'ingresso in campo

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali con qualche sorpresa. Nel Lecce non c'è Piccoli, Gotti torna all'unica punta: Krstovic. Dovrebbe essere 4-2-3-1 (che diventerà 4-3-3 in fase di non possesso, presumibilmente), con Gonzalez nella linea dei tre. Confermato il modulo col doppio mediano, Blin e Ramadani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Luca Gotti.