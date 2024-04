Lecce da infarto: batte l'Empoli al 90' e avvicina la salvezza. Festa al Via del Mare

Come in un film. Un Lecce tutto cuore e organizzazione batte l'Empoli e avvicina la salvezza. Al Via del mare la squadra salentina vince con la maturità giusta di chi è capace, senza perdersi in inutili estetismi, di allontanare gli spettri della zona rossa. Partita equilibrata, tra due squadre che sono sembrate più interessate a non prendere il gol che a farlo. L'Empoli lo aveva anche realizzato il gol del vantaggio, annullato però per un evidente tocco di mano fuori area di Caprile (da cui partiva l'azione dell'1-0, siglato da Cerri). Ma non è stata una partita spettacolare nonostante l'inizio thriller. Il Lecce nel primo tempo ha colpito una traversa con Piccoli, poi ha iniziato alla grande nella ripresa ma senza costruire grandi occasioni da rete.

L'Empoli, invece, con il passare dei minuti è arretrato.

Due squadre organizzate, che si annullano. Fino alla variante impazzita del match. Quel Santiago Perotti, entrato a due minuti dalla fine. L'argentino, fin qui spesso oggetto misterioso, inventa in area avversaria, Sansone spedisce in fondo al sacco. Ed è festa giallorossa. In attesa delle altre, il Lecce sale a quota 32 punti in classifica e avvicina la salvezza.

Lecce-Empoli, rivivi la diretta

49' Finisce qui!

45' Il Lecce è in vantaggio! Uno a zero al Via del Mare! Gol di Sansone su una meravigliosa giocata di Pierotti, appena entrato.

42' Nel Lecce Venuti per Gendrey e Pierotti per Oudin.

37' A testa bassa il Lecce prova ad attaccare.

32' Cala il ritmo al Via del Mare.

27' Nel Lecce dentro Gonzalez per Dorgu.

24' Cambio Empoli: dentro Kovalenko per Bastoni

19' Lecce a un passo da gol: bella giocata di Gallo, Oudin ha spedito alto dal limite anche per via di una deviazione.

17' Cambio Lecce: dentro Sansone per Almqvist.

16' Triplo cambio per Nicola: Cambiaghi per Cancellieri, Maleh per Zurkowski, Niang per Cerri.

14' Spinge il Lecce: a un passo dal vantaggio.

13' Occasione Lecce: Baschirotto di testa su corner mette i brividi a Caprile, che si salva.

8' Partita equilibrata anche nella ripresa.

1' Inizia la ripresa

L'emozione più grande la regala il Var. Lecce-Empoli è 0-0 a fine primo tempo, con un gol di Cerri annullato per un evidente tocco di mano fuori dall'area di rigore di Caprile. L'arbitro ci pensa, in totale, quasi 5' ma alla fine sceglie bene. Per il resto un primo tempo più di paura e intensità che di emozioni. Il Lecce colpisce una traversa con Piccoli, l'Empoli ci prova con un paio di traversoni. Ma non basta a sbloccare il match.

48' Fine primo tempo.

47' Ammonito Almqvist.

45' Tre minuti di recupero.

44' Sul corner il Lecce colpisce una traversa con Piccoli. Grande occasione per i salentini.

43' Calcio d'angolo per il Lecce.

39' Gran giocata di Gendrey, che va via a tre avversari e poi viene steso.

36' Paura per il Lecce. Sugli sviluppi di un corner l'Empoli sfiora la rete.

32' Conclusione da oltre 30 metri di Baschirotto: deviata, corner.

31' Più Empoli che Lecce adesso.

27' Il Lecce adesso prova a prendere in velocità l'Empoli.

25' Poche conclusioni verso la porta ma grande intensità a metà campo.

20' Lecce vicino al gol con Gendrey: bravo Caprile.

17' Partita molto equilibrata al Via del Mare. Entrambe hanno paura di scoprirsi.

12' Ancora Empoli pericoloso con un cross.

10' Svolta al Var dopo due minuti di review: punizione per il Lecce dal limite dell'area. Gol annullato.

7' L'arbitro va al Var.

5' Gol dell'Empoli. Tap-in vincente di Cerri. Il Lecce protesta, perché l'azione era partita da quel tocco di mano di Caprile.

4' Protesta il Via del Mare. Caprile ha raccolto un pallone con le mani probabilmente fuori dall'area.

1' Si parte al Via del Mare!

15.03 Anche la Curva dell'Empoli ha omaggiato lo storico tifoso del Lecce scomparso ieri.

15.00 Anche la squadra e il presidente Saverio Sticchi Damiani hanno omaggiato Salvatore "Balilla" Giannone con una corona di fiori nei pressi dello striscione.

14.58 "Il tuo urlo in eterno...buon viaggio Salvatore". La Nord ricorda Salvatore, storico corista e figura cardine del tifo giallorosso.

14.55 E' il debutto del nuovo maxischermo al Via del Mare.

14.53 Tra gli spettatori anche il premio oscar Andy Garcia, nel Salento per girare un film.

14.50 Tutto pronto al Via del Mare per Lecce-Empoli. Leggero vento e temperatura piuttosto calda.

Lecce-Empoli, le formazioni ufficiali

LECCE - Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Oudin, Piccoli.

EMPOLI - Caprile, Bereszysnki, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni S., Pezzella; Zurkowski, Cancellieri; Cerri.