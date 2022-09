Proiezioni elezioni: FdI primo partito 24,6% poi Pd 19,4%, M5s 16,5%, Lega 8,5%, FI 8%, Terzo Polo 7,3%. Al centrodestra maggioranza seggi sia alla Camera che al Senato

Elezioni politiche 2022. Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, (campione del 5%) al Senato FdI è il primo partito con il 24,6%. Poi Pd 19,4%, M5s 16,5%, Lega 8,5%, FI 8%, Terzo Polo 7,3%.

Stando al primo exit poll alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (FdI è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6. FdI di Giorgia Meloni alla Camera è il primo partito con il 22-26%. Il centrodestra avrebbe la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato.

Berlusconi: «Voglio più voti della Lega». Meloni: «Sconfitta? Non oggi»

I SEGGI E LE PERCENTUALI

Alla Camera, secondo il primo exit poll, la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l'Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera. Il Pd alla Camera è il secondo partito con il 17-21%. Segue M5S con il 13,5%-17,5%. L'Alleanza Verdi e Sinistra è tra il 3 e il 5%, +Europa è al 2,5-4,5%. Seguono Italexit e Noi Moderati, entrambi tra lo 0,5% e il 2,5%. Impegno Civico si attesta tra lo 0 e il 2%.

Al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l'Italia. Altri tra 2 e 6. Il Pd si attesta come secondo partito al 17-21%, M5S è al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%. Azione-Italia Viva al 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%.

L'AFFLUENZA

È di circa 10 punti percentuali il calo dell'affluenza alle elezioni per il rinnovo di Senato e Camera: alle ore 23 ha il 64, 29% per Palazzo Madama e il 64,39% degli aventi diritto per Montecitorio (oltre 5.700 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 74,21% per il Senato e il 74,13% per la Camera.

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 23.50 - Sui territori «abbiamo fortemente voluto allargare il fronte alternativo alla destra». Poi, con l'inizio della campagna elettorale «si è rotto il confronto, che sui territori continuerà ad andare avanti. È evidente che si aprirà un'altra stagione dopo che avremo capito quali sono i numeri». Lo ha detto Francesco Boccia (Pd) parlando del dialogo con il M5s a Porta a Porta. «Al sud la Lega non c'è più», «io penso che nelle Regioni del sud i risultati possono confermare che un certo tipo di alleanza è ancora maggioranza larga», ha aggiunto.

Ore 23.27 - «Noi siamo prudenti, sono ancora dati che poi dovranno essere confermati» ma se fossero confermati sarebbe un «risultato importante» considerando che «fino a poco fa ci davano per morti, ricordo sondaggi al 6-8% ». Così Michele Gubitosa vicepresidente M5s commentando con Quarta Repubblica su Rete 4 i primi istant poll sui risultati delle elezioni. «Il cendrodesta unito ha vinto. Letta - ha aggiunto - qualche domanda dovrà farsela»

Ore 23.19 - «Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE». Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Ore 22.56 - Matteo Salvini è appena arrivato nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Il segretario del partito seguirà dalla storica sede del Carroccio le prime proiezioni e lo spoglio dei voti delle elezioni politiche. Cruciale per Salvini sarà il posizionamento della Lega nei confronti degli altri partiti e il peso all'interno della stessa coalizione di centrodestra. Nel frattempo anche gli altri big del partito stanno arrivando in via Bellerio, esprimendo fiducia e ottimismo nei risultati. Sono oltre 150 i giornalisti e gli operatori assiepati nel cortile e nella sala stampa della sede della Lega.

Ore 22.49 - La leader di Fdi Giorgia Meloni ha votato nel seggio della scuola Vittorio Bachelet, a Roma.

Ore 22.44 - Non ci sbilanciamo, attendiamo i risultati ufficiali, del resto non ci sono precedenti». Sono cauti gli organizzatori del comitato elettorale del Terzo Polo, commentando all'Adnkronos il clima dell'attesa elettorale nell'hotel al centro della Capitale, dove è stato allestito il 'quartier generalè di Calenda e i suoi. La sala stampa è già quasi piena, 97 gli accreditati. «La soglia psicologica? Tra il 7,5 e il 9%», aggiungono dal comitato. L'attesa è palpabile, così come la cautela.

Ore 22.36 - Silvio Berlusconi seguirà il voto, da Arcore. Con lui, a Villa San Martino, i più stretti collaboratori, a cominciare dalla senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati. A presidiare Roma il numero due di Fi, Antonio Tajani. Forza Italia ha aperto alla stampa la sala Lucio Colletti al palazzo dei Gruppi, mentre per le interviste tv gli esponenti azzurri chiamati a fare i primi commenti saranno nella Galleria dei presidenti, a Montecitorio. Come tradizione Berlusconi parlerà solo dopo il risultato elettorale definitivo, ovvero domani.

Ore 22.06 - Tutto pronto al Nazareno per la serata elettorale. Trecento i giornalisti accreditati, di cui quasi la metà di testate straniere. Novità per queste politiche 2022 sono i gazebo - allestiti nel terrazzo sui tetti di Roma della sede dem - per i collegamenti televisivi. Atteso tutto lo stato maggiore Pd, il segretario Enrico Letta in testa. Al momento al Nazareno, oltre agli staff, c'è il coordinatore della segreteria dem, Marco Meloni.06 -

Ore 20.52 - Tiene l' affluenza nella Capitale, attestandosi alle 19 a oltre il 54%. A trainare il dato con i votanti quasi a quota 60% sono stati gli elettori delle zone centrali della Capitale, quelle più o meno corrispondenti al collegio del Senato dove si sfidano Carlo Calenda ed Emma Bonino.

Ore 20.42 - Nel Lazio l'affluenza alle 19 è stata del 53,18% (contro 55,47% nel 2018), in Lombardia del 58,35% contro (62,27%). In Campania l'affluenza è stata del 38,72% contro 52,57% nel 2018. In Abruzzo l'affluenza è stata del 51,38% contro 61,28% nel 2018. In Basilicata è stata del 41,27% (contro 53,13%), in Calabria del 36,92% (contro 49,64%), in Emilia Romagna del 59,76% (contro 65,98%), in Friuli-Venezia Giulia del 56,23% (contro 62,44%), in Liguria del 53,45% (contro 61,05%), nelle Marche del 55,69% (contro 62,16%), nel Molise del 44,04% (contro 56,46%), nel Piemonte del 53,61% (contro 61,85%), in Puglia del 42,58% (contro 53,66%), in Sardegna del 40,97% (contro 52,48%), in Sicilia del 41,9% (contro 47,06%), in Toscana del 58,07% (contro 63,87%), in Trentino Alto Adige del 52,55% (contro 60,52%), in Umbria del 56,07% (contro 64,77%), in Valle d'Aosta del 48,76% (contro 59,02%) e in Veneto del 57,6% (contro 64,6%).

Ore 20.29 - Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,14% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori per la Camera.

Ore 13.46 - Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,23% degli aventi diritto, (7.898 comuni su 7.904, in particolare mancano Catania e altri 5 della stessa provincia). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,46% degli elettori per la Camera.