L'Inter è feroce, il Lecce dura poco: la capolista passeggia al Via del Mare

Come il temporale che tutti attendevano al Via del Mare (e invece ha piovuto a intermittenza). La capolista Inter, versione ciclone, si abbatte sul Lecce. Finisce 0-4 una partita difficile da leggere. Un Lecce propositivo e coraggioso nel primo tempo va sotto al primo affondo dell'Inter (Lautaro Martinez in rete), ma reagisce bene, costruisce e sfiora anche la rete del pareggio. A fine primo tempo il Lecce c'è. Ma non basta perché nella ripresa l'Inter mostra il suo volto più cinico. In due minuti, tra il 9' e l'11', Frattesi e Lautaro (il solito) mandano al tappeto il Lecce. Tramortita, la squadra di D'Aversa prende anche il quarto gol da De Vrij. È festa nerazzurra, al coro "la capolista se ne va", al Lecce resta una sconfitta amara per il risultato e la consapevolezza che qualcosa non gira nel verso giusto. È il terzo ko di fila per i salentini. E domenica c'è lo scontro salvezza a Frosinone.

Lecce-Inter diretta

Finisce qui.

36' Annichilito il Lecce adesso.

La squadra di D'Aversa non ha neppure la forza di reagire

28' Il Lecce cerca il gol della bandiera.

22' Segna De Vrij di testa su corner. Dilaga l'Inter

19' Girandola di cambi da entrambe le parti. Nel Lecce c'è Kaba a centrocampo.

11' Tris di Lautaro. Tre a zero Inter, l'argentino segna su assist di Frattesi. In dieci minuti Lecce tramortito.

9' Raddoppio Inter. Servito in area Frattesi fa 2-0.

2' Blin pericolosissimo dall'altezza del dischetto di testa.

1' Inizia il secondo tempo. C'è Niccolò Baroni a dirigere la gara e non Daniele Doveri. Tocca al quarto ufficiale per via di un problema fisico all'arbitro.

Punito alla prima occasione per l'Inter. Un buon Lecce, con l'approccio giusto e anche con la giusta capacità di giocare a viso aperto, è sotto alla fine del primo tempo nonostante una prova importante. Dopo 15' la rete del vantaggio dei nerazzurri con il solito Lautaro Martinez, in formato sentenza. E' bravo il capitano dell'Inter ad andare in profondità e a battere Falcone in uscita. Il Lecce reagisce bene, nonostante il gol dei meneghini. Spinto dal pubblico, il gruppo di D'Aversa crea con un ispirato Rafia ed è pericoloso anche con Piccoli. Asllani sfiora il raddoppio per l'Inter. Alla fine è 0-1, ma il Lecce è più che vivo.

47' Finisce il primo tempo. 0-1

41' Buon finale di tempo dell'Inter.

38' Giallo per Asllani.

35' Ancora gran giocata di Rafia, chiuso tra due uomini va al tiro. Corner per il Lecce, che spinge.

30' Gran giocata di Rafia, Piccoli e Sansone non lo seguono bene. Lecce coraggioso e col piglio giusto, al di là del risultato.

26' Un paio di decisioni dell'arbitro fanno arrabbiare il Via del Mare. Partita equilibrata.

22' Occasionissima Inter il raddoppio. Il Lecce sbaglia due volte in difesa, Mkhitaryan al tiro dall'interno dell'area, tutto solo. Palla a lato di un soffio.

21' Bella risposta del Lecce. Almqvist bravo in percussione, serve Sansone che va al tiro due volte. Si salva l'Inter.

18' Cerca di riorganizzarsi il Lecce, che non era dispiaciuto per l'approccio.

15' Era partito bene il Lecce, l'Inter passa alla prima occasione. Lautaro trovato nello spazio, scivolando batte Falcone in uscita. 0-1.

13' "Appartenenza e amore dal 1990 sempre la stessa direzione" lo striscione degli ultrà del Lecce in Curva Nord.

12' Partita godibile. Buon Lecce, l'Inter si è fatta vedere con un corner.

7' Primo tiro di un Lecce che ha approcciato bene: palla in area sugli sviluppi di una punizione, conclusione alta di Almqvist.

3' Primo giallo del match dopo appena due minuti: giallo per Sansone.

1' Partita iniziata al Via del Mare

17.55 Squadre pronte a rientrare in campo al Via del Mare. Per ora non piove più, bellissima cornice di pubblico.

17.30 Buonasera dal Via del Mare. Squadre in campo per il riscaldamento. Piove al Via del Mare

Lecce-Inter, formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone.

INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez